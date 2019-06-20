4 futbolcunun belirsizliği Fatih Terim'in canını sıkıyor

Önümüzdeki sezon üç kulvarda da başarılı olmak isteyen ve buna göre kadro mühendisliği yapma peşinde olan Fatih Terim’in defans hattı haricinde hemen hemen her mevkide problemleri var.

EN AZ 2 FORVET ŞART!

Fatih Öztürk’ün Kasımpaşa ile anlaşmasının ardından henüz Muslera’nın yedeğini bulamayan Terim, kiralık olarak gelen Ndiaye’nin de yerini doldurmak isterken, Onyekuru’nun Avrupa’nın dev kulüplerinden birine gitme ihtimalinin yüksek olması teknik heyeti düşündürüyor. Forvet hattında Diagne ve Kostas Mitroğlou’ndan memnun olmayan tecrübeli çalıştırıcı Senagalli golcüyü elden çıkarmak isterken, Kostas’ın 2,7 milyon euro’yu bırakıp gitmek istememesi yönetimin de canını sıkıyor.

BELHANDA DA GİDERSE…

Şener Özbayraklı - Ryan Babel gibi iki tecrübeli futbolcuyu bedavaya renklerine bağlayan Galatasaray’ın hali hazırda en az 4 transfere ihtiyacı olduğu bilinirken, işin içine Belhanda’yı da dahil ettiğinde Fatih Terim’in yönetimden efektif bir 10 numara isteyeceği tahmin ediliyor. (TM Dijital Haber Merkezi)