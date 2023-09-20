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2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nın bir sonraki durağı: Ankara

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2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nın beşinci etabı olan Ankara Cup, 22-24 Eylül 2023 tarihlerinde Ankara'daki Regnum Country & Golf Club'ta düzenlenecek.

2018 yılında kurulan Futgolf Gençlik ve Spor Derneği (FGSD) tarafından organize edilen 2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nın beşinci etabı, bu hafta sonu Ankara'da 100'e yakın oyuncunun katılımıyla düzenlenecek.

2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası'da, Kulüpler Ligi ve Bireysel Klasman Sıralaması olmak üzere iki ayrı kategori bulunuyor. Futgolfçüler, bu şampiyonadaki turnuvalarda hem bireysel olarak hem de yer aldıkları kulüpleri temsil ederek mücadele ediyor.

Ankara Cup'ta eski A Milli Takım oyuncularından Aydın Yılmaz da mücadele edecek.

SPONSOR DESTEKLERİ DEVAM EDİYOR

2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nın beşinci etabı olan Ankara Cup'a, bundan önceki dört etapta da olduğu birçok sponsor destek verecek. Maçkolik, Acıbadem Sports, Mohair & Angora, Pusula Enerji, Otto Nuts, Lig Radyo, Makhill Taşımacılık, Renk Matbaa bu önemli turnuvanın sponsorları arasında yer alıyor.

Ankara Regnum Golf & Country Club'taki Ankara Cup organizasyonu kapsamında ayrıca; Maçkolik Pairs Cup (çiftli oyun), Mohair & Angora Hole In One Challenge (tek atışta futgolf deliğine topu sokma) ve Makhill Taşımacılık ChipShot Challenge (ayakla basket atma) gibi eğlenceli yarışmalar da düzenlenecek.

Etiketler : futgolf şampiyonası Ankara Cup Regnum Country Club
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