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19 Temmuz 2023 Çarşamba 10:56:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2023 Çarşamba 10:56:00

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası heyecanı yarın başlıyor

Kaynak: AA

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Futbolda Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası, yarın başlıyor.

Bu yıl 9'uncusu düzenlenecek kadın futbolunun uluslararası arenadaki en önemli organizasyonu, 20 Ağustos'ta tamamlanacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, son 16 turundan başlayarak finale kadar devam eden eleme maçlarının ardından kupayı kazanmaya çalışacak.

Turnuvanın ilk gününde, ev sahibi ülkeler sahaya çıkacak. Açılış maçında, A Grubu'nda yer alan Yeni Zelanda ile Norveç, Auckland kentindeki 50 bin kişi kapasiteli Eden Park Stadı'nda yarın TSİ 10.00'da karşılaşacak. Diğer maçta ise B Grubu'nda Avustralya ile İrlanda Cumhuriyeti, Sydney kentindeki Avustralya Stadı'nda TSİ 13.00'te karşı karşıya gelecek.

Maçların TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından yayınlanacağı turnuva, birçok ilke sahne olacak. Birden fazla ülkenin ilk kez ortaklaşa düzenleyeceği organizasyonda, 24 yerine 32 takım yine ilk kez sahaya çıkacak.

Son iki turnuvanın şampiyonu ABD, bu turnuvanın da favori takımları arasında yer alıyor. Dünya Kupası'nda 4 kez kupaya uzanan ABD, aynı zamanda organizasyon tarihinin en başarılı takımı konumunda bulunuyor. Almanya, İngiltere, İspanya ve Fransa da bu şampiyonanın iddialı takımları arasında gösteriliyor.

Bu turnuvadaki para ödülü miktarı, turnuva rekoru olacak. Önceki şampiyonaya oranla 80 milyon dolar daha fazla dağıtacak FIFA, toplam 110 milyon doları takımlar arasında paylaştıracak. Kupada şampiyonluğa ulaşacak takıma 10, finaliste ise 7,5 milyon dolar para ödülü verilecek.

Etiketler : DÜNYA KUPASI TRT FIFA
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