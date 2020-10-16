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16 Ekim 2020 Cuma 18:13:00 - Güncelleme:16 Ekim 2020 Cuma 18:13:00

2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'na 150'yi aşkın sporcu katılacak

Kaynak: AA

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Sakarya'da Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 23-25 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nda 30 ülkeden 150'yi aşkın sporcu mücadele edecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek şampiyona öncesinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde incelemelerde bulundu.

Hazırlıklara ilişkin bilgi alan Yüce, şehrin kültürel, sanatsal ve tarihsel yaşamına ışık tutacak olan ve şampiyona boyunca açık olacak Sakarya EXPO Alanı'nı gezdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ekrem Yüce, dünyanın en saygın bisiklet organizasyonuna ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, şampiyonayla şehrin tanıtımının da en iyi şekilde yapılacağını vurguladı.

Şampiyonaya sayılı günler kaldığını aktaran başkan Ekrem Yüce, şunları kaydetti:

"Son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Aynı zamanda şehrimizin tanıtımına katkı sunacak şampiyona için bir EXPO alanı hazırlıyoruz. Burada da yoğun bir çalışma söz konusu. Şehrimizin değerlerinin sergileneceği, sponsor firmaların yer alacağı alan, şampiyona için bölgeye gelen misafirlerimizin nefes alacağı bir yer olacak. İnşallah şampiyonaya en iyi ev sahipliğini yapacak, şehrimizi dünya sahnesine taşıyacağız."

Yüce, şampiyonanın Sakarya'nın dünyaya açılmasında da büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Şampiyonada 30 farklı ülkeden 150'yi aşkın dünya çapında sporcu pedal çevirecek. İzleyiciler ve medya temsilcileri Sakarya'da olacak. Canlı yayınlar yapılacak, 23-25 Ekim'de gözler inşallah Sakarya'da olacak. Şehrimiz, dünyanın farklı şehirlerinde en güzel şekilde anılacak. Dünya çapındaki bu organizasyonun şehrimizde yapılmasına katkı sağlayan, emek veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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