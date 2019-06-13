10 milyon euro'yu veren alır
GALATASARAY ile iki sezonda da iki şampiyonluk kazanan Belhanda için şu ana kadar kulübe 5 milyon euro ve 6.5 milyon euroluk teklifler geldi.
GALATASARAY ile iki sezonda da iki şampiyonluk kazanan Belhanda için şu ana kadar kulübe 5 milyon euro ve 6.5 milyon euroluk teklifler geldi. Ancak Sarı-Kırmızılı yönetim Faslı futbolcu için 10 milyon euroluk bonservis bedeli belirledi. Arabistan'dan gelecek olan 10 milyon euro ve üzerindeki teklifleri değerlendirmeye alacak olan Galatasaray Yönetimi, Belhanda'nın menajeri ile de yaptığı görüşmede bu rakamdan aşağıda olan teklifleri getirmemesini istedi.
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