19 Haziran 2019 14:57 | Çarşamba
Tunceli'de 2 terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada Tunceli kırsalında hava destekli gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli-Merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
(İHA)
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