01 Temmuz 2019 00:38 | Pazartesi
Son Dakika: İmar barışı ödeme süresi uzatıldı!
Yapı Kayıt Belgesi almak için imar barışı kapsamında 30 Haziran'da biten süre yıl sonuna kadar uzatıldı. Fakat % 25 ödemenin 1 ay içerisinde yapılması gerekiyor. Yapı Kayıt Belgesi için başvurmuş olanlar, bedelin en az yüzde 25'ini 31 Temmuz'a kadar, kalan kısmını ise 31 Aralık tarihine kadar taksitle yatırılabilecek.
30 Haziran'da sona ermesi planlanan İmar Barışı 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı. Yapı Kayıt Belgesi için başvurmuş olanlar, bedelin en az yüzde 25'ini 31 Temmuz'a kadar, kalan kısmını ise 31 Aralık tarihine kadar taksitle yatırılabilecek.
Ayrıntılar az sonra..
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