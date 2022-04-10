VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya'dan S-300 açıklaması: Roketlerle vurduk
Emine Erdoğan: Sıfır Atık Projesi hayallerimin çok daha ötesine geçti
Tüm yetkiyi ona verdi
Fransızca dersi alıyor
TikTok'tan konser hazırlığı
Demet Evgar kadınların yanında!
'Ölene Kadar' İsrail'de
Antepli doktor
Barış Akarsu'nun hayatını oynayacak
Sezon finali yapacağız
Romantik kutlama
PolisiYe dönüş
Aslı aileye girdi
Zelenskiy'den korkutan sözler
Bu köyde Ramazan ayında davul çalmak yasak
Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Fransa'da cumhurbaşkanı seçimi yapılıyor
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 177 çocuk öldü
Doğal gaz rezervi cayır cayır yanıyor!
Münevver Karabulut'un ailesi Cem Garipoğlu'nun ölümüne inanmıyor: Mezarı açılsın
Türkiye 7 sıra birden yükselerek ilk 5 ülke arasına girdi
''Türkiye'nin düşmanları, bizim düşmanımızdır''
Elon Musk 'lityum' mesajı verdi!
10 Nisan 2022 Pazar 14:56:00 - Güncelleme:10 Nisan 2022 Pazar 14:56:00

Rusya'dan S-300 açıklaması: Roketlerle vurduk

Kaynak: İHA

ABONE OL

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Mıkolayiv bölgesinde Starobogdanovka yerleşim birimi yakınlarında ve Çuguyiv askeri hava üssünde keşfedilen S-300 hava savunma füze sistemlerinin imha edildiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da Dnipro bölgesinde yabancı paralı savaşçıların toplandığı karargah ve bazı yerlerdeki S-300 hava savunma füze sistemlerini vurduklarını bildirdi.

Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşta Rus askeri birliklerinin eylemleriyle ilgili bilgi verdi.

Gece boyunca Rus ordusunun yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna'daki hedefleri vurduğunu belirten Konaşenkov, "Dnipro bölgesindeki Zvonetskoe yerleşim birimin yakınlarında geçen günlerde takviye olarak yabancı paralı savaşçıların toplandığı milliyetçi 'Dnyepr' taburunun karargahı ve üssü denizden yüksek hassasiyetli roketlerle vuruldu. Havadan yüksek hassasiyetli roketlerle de Mıkolayiv bölgesinde Starobogdanovka yerleşim birimi yakınlarında ve Çuguyiv askeri hava üssünde keşfedilen S-300 hava savunma füze sistemleri imha edildi." ifadelerini kullandı.

Konaşenkov, Rus hava kuvvetlerinin Ukrayna'da 86 askeri nesneyi yok ettiğini kaydederek, "Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 127 uçak, 98 helikopter, 234 S-300, Buk-M1 ve Osa AKM hava savunma füze sistemleri, 436 insansız hava aracı, 2 bin 52 tank ve zırhlı araç, 232 çok namlulu roketatar, 894 obüs ve havan topu, 1975 özel askeri araç yok edildi." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : RUSYA Mıkolayiv 234 S-300 Buk-M1 v
Bambaşka biri oldu

Bambaşka biri oldu
Eşi refakatçi

Eşi refakatçi
Mali'nin hedef kitlesi z kuşağı

Mali'nin hedef kitlesi z kuşağı
Müjde'nin lakabı Müjdat

Müjde'nin lakabı Müjdat
Babasının durumu ciddiyetini koruyor

Babasının durumu ciddiyetini koruyor
Karnaval tadında klip

Karnaval tadında klip
Nuh'un Gemisi Cudi'de 2 asıl yerinde çekildi

Nuh'un Gemisi Cudi'de 2 asıl yerinde çekildi
Luna gezmeyi seviyor

Luna gezmeyi seviyor
Dostlarıyla buluştu

Dostlarıyla buluştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER