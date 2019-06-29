İşgalci İsrail güçleri Gazze sınırında 4 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'nin güney ve kuzey sınırlarında dün gece ve bu sabah 4 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınan Filistinlilerin sorgulanmak üzere götürüldüğü aktarılan açıklamada, konu ile ilgili daha fazla bilgi paylaşılmadı.

İsrail yönetimi, Gazze'nin kuzey ve doğu sınırından 300 metre içeriyi tampon bölge olarak kabul ediyor ve bu alana giren Filistinlere ateş açıyor veya gözaltına alıyor.

İsrail, 2006'dan bu yana yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

AA