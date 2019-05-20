İran zenginleştirilmiş uranyum kapasitesini 4 kat artırdı

  • Bist 100
    86.771
  • Dolar
    6,0297
  • Euro
    6,7402
  • Altın
    247,7017
İstanbul
16 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İran ile ilgili AB, BM ve ABD'den peş peşe açıklamalar geldi İran ile ilgili AB, BM ve ABD'den peş peşe açıklamalar geldi
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kulüplerin finansal süreçleri ile ilgili tasarrufumuz yok Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kulüplerin finansal süreçleri ile ilgili tasarrufumuz yok
İBB: 643 yöneticiye karşılık bin 717 makam aracı ifadesi gerçek dışı İBB: 643 yöneticiye karşılık bin 717 makam aracı ifadesi gerçek dışı
Kruse’ye dev talipler Kruse’ye dev talipler
Mircea Lucescu ağır basıyor Mircea Lucescu ağır basıyor
Olcay veda ediyor Olcay veda ediyor
İmparator faktörü İmparator faktörü
40 milyon dolarlık jest 40 milyon dolarlık jest
4 yaşında 6 arkadaşını kurtardı 4 yaşında 6 arkadaşını kurtardı
Mustafa Cengiz: Mali durumu en iyi kulübüz Mustafa Cengiz: Mali durumu en iyi kulübüz
Binali Yıldırım, Twitter'dan davet ettiği aileyle iftar yaptı Binali Yıldırım, Twitter'dan davet ettiği aileyle iftar yaptı
Kereviz suyuyla mide yanmasına son Kereviz suyuyla mide yanmasına son
Fırtına Deresi'nde yıkım gerginliği Fırtına Deresi'nde yıkım gerginliği
Ortak üretime Rusya'dan destek Ortak üretime Rusya'dan destek
İftar sofrası İftar sofrası
Yardımlaşmanın sembolü: Sadaka taşı Yardımlaşmanın sembolü: Sadaka taşı
İmam-ı Azam'ın hoşgörüsü İmam-ı Azam'ın hoşgörüsü
Hamza Hamzaoğlu: Herkesin kendisini sorgulamasını istiyorum Hamza Hamzaoğlu: Herkesin kendisini sorgulamasını istiyorum
Başkan Erdoğan: Türk Konseyi'nin mevcut yapısını korumasını istiyoruz Başkan Erdoğan: Türk Konseyi'nin mevcut yapısını korumasını istiyoruz
Seyyahlığın müjdelendiği mabet: Ahi Çelebi Camii Seyyahlığın müjdelendiği mabet: Ahi Çelebi Camii
Allah'a adanmış 10 gün: İtikaf Allah'a adanmış 10 gün: İtikaf
Ersun Yanal: En büyük arzumuz başarılı Fenerbahçe'yi oluşturmak Ersun Yanal: En büyük arzumuz başarılı Fenerbahçe'yi oluşturmak
THY 86. yılını kutluyor THY 86. yılını kutluyor
Sarar çiftinin evindeki soyguncular yakalandı Sarar çiftinin evindeki soyguncular yakalandı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Mayıs 2019 23:15 | Pazartesi

İran zenginleştirilmiş uranyum kapasitesini 4 kat artırdı

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, "Natanz nükleer tesislerinde zenginleştirilmiş 3,67 uranyum üretim kapasitesini (300 kg) 4 katına çıkardık. Şimdilik nükleer anlaşmasının 26’ncı maddesi gereğince 2 karar aldık. Bundan sonra 2 adım daha atacağız. Ümit ediyorum Avrupa ülkeleri 60 gün içinde sözlerini yerine getirir ve bizim bir sonraki adımı atmamıza ihtiyaç kalmaz" dedi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, nükleer anlaşmadaki taahhütlerin kısmen durdurulmasının ardından 3,67 zenginleştirilmiş uranyum kapasitesini 4 katına çıkardıklarını söyledi. 

Kemalvendi, basına yaptığı açıklamada nükleer anlaşmadaki taahhütlerin kısmen durdurulmasıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. 

İran'ın nükleer anlaşmadan çekilmeyi ve bunu ihlal etmek istemediğini dile getiren Kemalvendi, “Natanz nükleer tesislerinde zenginleştirilmiş 3,67 uranyum üretim kapasitesini (300 kg) 4 katına çıkardık." dedi. 

Söz konusu kapasite artırımının İran Yüksek Güvenlik Konseyi’nin 8 Mayıs’ta alınan kararı üzerine gerçekleştiğini belirten Kemalvendi, "Şimdilik nükleer anlaşmasının 26’ncı maddesi gereğince 2 karar aldık. Bundan sonra 2 adım daha atacağız. Ümit ediyorum Avrupa ülkeleri 60 gün içinde sözlerini yerine getirir ve bizim bir sonraki adımı atmamıza ihtiyaç kalmaz." değerlendirmesinde bulundu. 

Kemalvendi, bir sonraki adımda ar2m, ar4 ve ar6 santrifüjleri kullanabileceklerini ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ABD'nin nükleer anlaşmadan çıkmasının yıl dönümü olan 8 Mayıs'ta yaptığı konuşmada, ABD'nin yaptırımlarına karşılık, anlaşmayla sınırlanan "300 kilogram üzerindeki zenginleştirilmiş uranyumu ve ağır suyun 130 tondan fazlasının yurt dışına satılmasını" 60 gün süreyle durdurduklarını açıklamıştı.

Ruhani, anlaşmada kalan ülkelerin bu süre zarfında özellikle petrol ve uluslararası bankacılık konularında İran'ın çıkarlarını koruyacak adım atmamaları durumunda sonraki aşamada "uranyum zenginleştirme çalışmalarına getirilen yüzde 3,67 zenginleştirme sınırını tanımayacaklarını" ve "Arak Ağır Su Reaktörü'nün modernizasyonuna başlayacaklarını" belirtmişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma,Tahran'a yüzde 3,67 oranında uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdürme hakkı veriyor. Anlaşma çerçevesinde İran, en çok 300 kilogram uranyumu elinde tutabiliyor. 

Anlaşma İran'a 300 kilogramın üzerindeki uranyumu uluslararası piyasada satarak karşılığında doğal uranyum alabilme imkanı tanıyor.

İran ayrıca anlaşmaya göre, ağır su stokunu 130 tonun altında tutmak zorunda ve aşımı halinde ülke dışına çıkarmakla yükümlü bulunuyor.

İran, nükleer anlaşma metninde, "Yaptırımların geri getirilmesi halinde ya da taraflardan birinin anlaşmadaki sorumluluklarını yerine getirmediği durumda İran'ın nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini tamamen ya da kısmen durdurabileceğini" ifade eden 26 ve 36'ncı maddeyi esas aldığını belirtiyor.

ABD yönetimi, nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekilerek İran'a yönelik yaptırımları geri getirmişti. 

(AA)

'Türk Konseyi'nin mevcut yapısını korumasını istiyoruz'
AB, BM ve ABD'den peş peşe açıklamalar geldi
Soyguncular yakalandı
Hamas, İsrail ile 6 aylık ateşkese varıldığını yalanladı
İran 4 kat artırdı
Döner bıçağı ile saldırdı
Bahçeli, klasik otomobili ile başkent caddelerini gezdi
Siirt'te gri kategoride aranan terörist teslim oldu
'Türkiye'nin politika ve tezlerini Amerikalılara anlatacağız'
MEB: Matematik 9,10, 11. sınıflar için ortak ders, her öğrenci almak zorunda
Halk otobüsünün çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
"İskender ve Cengiz Han’ın yapamadığını yapmaya çalışıyor"
Erzurumspor-Fenerbahçe CANLI
130 yıldır kullanılan "kilogram" bugünden itibaren değişti
Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın peşinde
YSK'da toplantı bitti, gerekçeli karar bugün açıklanmayacak
Baransu'nun kardeşi ve Dişli'nin oğlu da gözaltına alınanlar arasında
Tek tip askerlik nasıl olacak? İşte madde madde yeni askerlik sistemi
ABD, Basra ve Akdeniz'de çırpındıkça batıyor
Savcı Sayan'dan hodri meydan: İspatlarsanız...
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ