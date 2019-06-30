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30 Haziran 2019 11:24 | Pazar

İlk hacı kafilesi cuma günü kutsal topraklara uğurlanacak

Bu yıl hacı adayları, 5 Temmuz Cuma gününden itibaren mukaddes topraklara gitmeye başlayacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Hizmetleri Daire Başkanı Remzi Bircan, "İlk hacı kafilemiz 5 Temmuz'da Denizli, Kütahya ve Konya'dan aynı anda hareket edecek. Ankara'dan hareket ise 6 Temmuz itibarıyla başlayacak." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Hizmetleri Daire Başkanı Bircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılki hac hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Hac ibadetinin evrensel bir mesaj ve İslam ümmetinin birliğinin sembolü olduğunu belirten Bircan, hac hizmetini Müslümanlara en iyi şekilde vermek için çeyrek asırdır canla başla çalıştıklarını ifade etti.

Bircan, Diyanet İşleri Başkanlığının 238, seyahat acentelerinin de 120 kafilesinin oluştuğunu bildirdi.

Hac organizasyonu için her yıl 8-9 ay önce hazırlığa başladıklarını kaydeden Bircan, "Bu yıl yaklaşık 4 bin görevli ordusuyla 80 bin hacı adayımıza hizmet edeceğiz. Bunların içinde kafile başkanları, bayan irşat görevlileri, din görevlileri, yemek dağıtım aşçılarımız, tercümanlarımız ve diğer görevlilerimiz yer alıyor." diye konuştu.

"Bu hizmeti sadece Türkiye yapıyor"

Kafile görevlilerinin hacı adaylarına Türkiye'den itibaren hac ibadeti bitip ülkeye dönene kadar başta dini rehberlik hizmeti olmak üzere birçok konuda yardımda bulunduğunu anlatan Bircan, bu hizmetleri İslam ülkeleri arasında sadece Türkiye'nin yaptığını vurguladı.

Sağlık Bakanlığı ile iş birliği kapsamında hacı adaylarına sağlık hizmeti verildiğini hatırlatan Bircan, şöyle devam etti:

"Hacılarımızın sağlığı bizim için son derece önemli. Yaklaşık 500 sağlık görevlimizi Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'de istihdam ediyoruz. Malum hac ibadeti artık yaz mevsiminin ortalarına doğru geliyor. Hac sıcaklığı günbegün artıyor. Hacılarımızın buna bağlı olarak tansiyon, şeker ve güneş çarpması gibi birtakım şikayetlerle karşı karşıya kaldıklarında ilk başvuracakları yer Diyanet Mekke Hastanesi oluyor."

"Hurma ve hediyelik eşya için kargo imkanı"

Bircan, Diyanet İşleri Başkanlığınca hacı adaylarına iyi sağlık hizmeti vermek amacıyla ilaç götürüldüğünü, "Sahra Hastanesi"nde tedavi imkanı sunulduğunu, sabah, öğle ve akşam yemeği verildiğini söyledi.

Hacı adaylarına hediyelik eşya ve hurmaların Türkiye'deki adreslerine ulaştırılması konusunda kargo hizmeti de sunulduğunu belirten Bircan, "Başkanlık olarak bütün dünya Müslümanlarına bir örnek vasfımız vardır. 2015'te Arafat'ta sadece sıcaktan 26 vatandaşımızı kaybetmiştik. O zaman devlet büyüklerimizin talimatıyla hacılarımız için yüksek ve klimalı çadır olayına geçtik. Böylece hacılarımızı o Arafat sıcağından koruduk ve onlara huzurlu, serin bir ortam, vakfe imkanı sağladık." ifadelerini kullandı.

Bu yılki kafilelerin Türkiye'den ayrılış dönemlerine ilişkin de bilgi veren Bircan, şunları kaydetti:

"Hacı adaylarımızın yarısından fazlası bayan olduğu için bayan irşat görevli sayımızı 420'ye çıkardık. Önceki yıllarda bu sayı 380'lerdeydi. Bu ihtiyaçlar hacılarımızdan gelen talepler doğrultusunda giderilmeye çalışıldı. Başkanlık olarak ilk hac kafilemizi Medine-i Münevvere'ye Türkiye'den uğurlayacağız. Tabii biz bunları yaparken haccı bir eğitime dönüştürmek istiyoruz. İlk hacı kafilemiz 5 Temmuz'da Denizli, Kütahya ve Konya'dan aynı anda hareket edecek. Ankara'dan hareket ise 6 Temmuz itibarıyla başlayacak."

AA

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