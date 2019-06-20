Başkan Erdoğan: Sisi bir zalimdir ve demokrat değildir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sabah saatlerinde Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geldi. Erdoğan'ın ofiste düzenlenen kahvaltı programında yabancı basın mensuplarıyla bir araya geleceği öğrenildi. Erdoğan'ın burada saat 11.00'da yabancı medya temsilcilerini kahvaltıda kabul edeceği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğleden sonra Bahçelievler'de yapılacak toplu açılışa katılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yabancı medya temsilcileriyle bir araya geldi.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan satır başları şöyle:

''Bizim hiçbir ülkenin toprağında iç işlerinde gözümüz yok. Biz kendi milli güvenliğimizi vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini sağlama almaya ardından da bölgemizin istikrar ve iç barışına katkı sunmaya çalışıyoruz. Cemal Kaşıkçı cinayetinin unutulmasına nasıl rıza göstermemişsek Mursi'nin dramının da unutturulmasına asla izin vermeyeceğiz. Bir ülkede seçimle gelen ilk cumhurbaşkanı 20-20 dakika can çekişiyor orada en ufak bir müdahale yapılmıyor. Ailesi bir vasiyetin yerine getirilmesini istiyor kendi köyüme gömülmek istiyorum diyor ailesine naaşını vermiyorlar. Böyle bir cinayet olabilir mi? Sisi denilen kişi Mısır'da böyle bir yöneticidir. Sisi bir zalimdir ve bir demokrat değildir. Bu ifadelerimiz Sisi ve etrafındakileri rahatsız edebilir. Kaşıkçı cinayeti konusunda ülkemizin tutumunu haklı bulan Birleşmiş Milletler'in Mursi'nin şüpheli ölümünü muhakkak gündeme alacağına, sorumlulardan hesap soracağına inanıyorum. Uluslararası hukukun verdiği imkanları sonuna kadar kullanarak meselenin aydınlığa kavuşturulması için mücadele edeceğiz. Kalemini terör örgütlerinin emrine verenler bizim nezdimizde asla gazeteci olamazlar. Bizi sık sık eleştirenlerin bilerek gözden kaçırdığı nokta burasıdır.''