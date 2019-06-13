Bakan Akar'dan son dakia S-400/F-35 görüşmesi

MSB'den yapılan açıklamaya göre, Akar, ABD’li muhatabı tarafından gönderilen mektuptaki müttefiklik ruhuna uygun olmayan üsluptan duyduğu rahatsızlığı ifade etti.

İki Bakan Brüksel’de yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısında diyaloğun sürdürülmesi çerçevesinde bir araya gelme konusunda mutabık kaldı.

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