Babalık en çok onlara yakıştı

Türkiye’nin öncü e-ticaret sitesi GittiGidiyor, sosyal anket platformu Poltio üzerinden Babalar Günü’ne özel anket düzenledi. 13- 20 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen ve 6 bin 536 kişinin oy kullandığı ankette, “Son bir yıl içinde baba olanlar arasında babalığı en çok yakıştırdığınız ünlü isim kim?” sorusuna katılımcılar yüzde 46 gibi büyük bir oranla Tarkan yanıtını verdi. Anket sonucunda baba olmanın en çok yakıştığı ünlü isim seçilen Tarkan’ı yüzde 15 oy oranıyla Burak Özçivit takip etti. Özçivit›i ise yüzde 13’le Yetkin Dikinciler, yüzde 12’yle Hakan Hatipoğlu, yüzde 9’la Özcan Deniz ve yüzde 5’le Engin Hepileri izledi.

‘GÜNEŞ GİBİ DOĞDU’

Tarkan ile Pınar Tevetoğlu’nun, Liya adını verdikleri kızları 13 Temmuz 2018’de Almanya-Moers’deki Bethanien Hastanesi’nde doğdu. Tarkan, Instagram hesabından paylaştığı mesajda, “Kızımız ‘Liya’ dünyaya geldi :) Güneş gibi doğdu hayatımıza. Tarifi kelimelerle mümkün olmayan

çooook güzel duygular içindeyiz...’ satırlarına yer vermişti. 2016 yılında Pınar Dilek ile dünya evine giren Tarkan, baba olacağını sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla duyurmuştu. 2017 yılında dünya evine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin Karan ismini verdikleri bebekleri, 14 Nisan 2019 tarihinde dünyaya geldi. Yetkin Dikinciler ve Aslı Orcan çiftinin minik kızları Lâl ise 5 Mayıs 2018’de doğdu. Hakan - Gizem Hatipoğlu çiftinin kızları Lila, 19 Temmuz 2018’de; Feyza Aktan - Özcan Deniz çiftinin oğulları Kuzey 28 Nisan 2019’da; Beyza Şekerci - Engin Hepileri ikilisinin ‘Can’ ismini verdikleri oğulları 5 Ekim 2018’de dünyaya gelmişti.







