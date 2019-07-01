AK Parti'den Libya açıklaması

AK Parti Sözcüsü Çelik, Libya'daki Hafter güçlerinden gelen açıklamalar üzerine yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya adresinden açıklamalarda bulunan Çelik, "Türkiye Libya halkının kardeşidir. Libya için her zaman barış ve huzur diledik. Geleceğinin huzur ve barış içinde olmasını diliyoruz. Libya'da kanunsuzluğa karşı çıktık ve çıkıyoruz. Hafter'in Libya'daki milisleri kanunsuz hareketlerine vahim bir şekilde devam ediyor. 6 vatandaşımızı haydutça bir tavırla tutukladılar. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Türkiye Libya halkının kardeşidir. Tarihten gelen kardeşliğimiz sonsuza kadar devam edecek. Libya için hep barış ve huzur diledik. Huzur ve barış dolu bir Libya isteyenler için en büyük dost Türkiye'dir. Türkiye'nin dostluğu, çıkar ve sömürüden uzak, gerçek insanlık değerlerine dayanır. Değerini bilen için paha biçilmez bir kıymettir. Türkiye'ye karşı husumeti ise hiç kimse tercih etmemelidir." dedi.