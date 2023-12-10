Venezuela'nın öncelikli hedefi Türkiye'den turist çekmek

Venezuela Turizm Bakanı Ali Ernesto Padron Paredes, iki ülke arasındaki ilişkilerin siyasi, ticari ve tarım sektörleri açısından önemli ilerleme kaydettiğini belirterek, turizm alanında da öncelikli hedef olarak gördükleri Türkiye'den daha fazla turist çekmeye odaklandıklarını söyledi.

İzmir'de düzenlenen 17. Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi'ne (TT İzmir) beraberindeki heyetle katılan Paredes, AA muhabirine, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun geçen yılki ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sonrası turizmin geliştirmesi için mutabakat zaptı imzalandığını hatırlattı.

Paredes, bu çerçevede Türkiye'nin Venezuela'da düzenlenen Uluslararası Turizm Fuarı'na katıldığını, kendilerinin de İzmir'deki fuara katılarak Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile bir toplantı gerçekleştirdikleri bilgisini verdi.

İki ülke ilişkilerinin siyasi, ticari ve tarım sektörleri açısından büyük ilerlemeler kaydettiğine dikkati çeken Paredes, "Venezuela'da Türk ürünlerini görmek artık çok normal. Türkiye'de de Venezuela ürünleri artıyor. Bu sene Türkiye ile yaptığımız bütün işler harikaydı. Biz Venezuela'nın Türkiye ile turizmi teşvik ederek çalışmaya devam etmesini istiyoruz, karşılıklı olarak fuarlara katılım sağlamamız da imzaladığımız anlaşmaların bir sonucuydu. Artık Türk tur operatörleri Venezuela'yı, Venezuelalı tur operatörleri de Türkiye'yi ziyaret ediyor olacaklar. İki ülke olarak zapt altına aldığımız anlaşma çok olumlu ve büyük faydalar getiriyor." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin daha önce ABD, Kanada ya da İspanya gibi bölgelere odaklanmasından ötürü Türk turistler için bir destinasyon haline gelemediğini dile getiren Paredes, şunları söyledi:

"Artık öncelikli hedef olarak Türkiye'den turist çekmeye odaklandık. Bu yüzden bu çalışmaları yapıyoruz. Venezuela, gerçekten istediğinizi bulabileceğiniz çeşitliliğe sahip. Venezuela'nın ormanları, ovaları var, Karayipler'in en güzel plajlarına sahip. Kuş çeşitliliğinde dünyadaki ilk 6 ülke arasındayız. Ülkenin yarısı milli parklarla koruma altında. Türkiye'den ve tüm dünyadan gelecek turistlerin hizmetine sunulacak ve geliştirmeye devam ettiğimiz bir turizm altyapımız var. Biz Türkiye'yi Türk mutfağından, Türk romanlarından ve televizyon dizilerinden de tanıyoruz ama bunun da ötesinde ilişkileri hükümetler olarak geliştiriyoruz. İlişkiler açısından önümüzdeki süreçte daha iyi haberler gelecektir."

Konuk Bakan, Türk Hava Yolları'nın ülkesine uçuşlarını da son 5 yılda haftada birden sekize çıkardığını, bu sayının yakında 11'e çıkmasının beklendiğini vurgulayarak, "Venezuela'dan Türkiye'ye, Türkiye'den Venezuela'ya uçaklar tamamen dolu uçuyor. Bu, iyi iş fırsatlarımızın olduğunu gösteriyor." dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun, Türkiye'nin de dahil olduğu ülkelerle turizmde işbirliğini artırma stratejisi bulunduğunu söyleyen Paredes, Venezuela'nın bu yıl 1 milyon turiste ulaşarak, yaptırımların uygulanmaya başladığı 2013 yılı öncesine ulaşacağını kaydetti.

Paredes, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıldönümünü kutlayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da yeni dönemi dolayısıyla tebrik etti.