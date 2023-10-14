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14 Ekim 2023 Cumartesi 14:15:00 - Güncelleme:14 Ekim 2023 Cumartesi 14:15:00

Van Gölü'ndeki Akdamar Adası yenilenen yüzüyle ziyaretçilerini ağırlayacak

Kaynak: AA

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Van Gölü'ndeki Akdamar Adası, Valilik öncülüğünde başlatılan yürüyüş yolu, ışıklandırma, güneş panellerinin yenilenmesi, paket arıtma tesisinin kurulması ve çevre düzenleme çalışmalarıyla turizm sezonuna hazırlanıyor.

İlkbaharda çiçek açan badem ağaçları, yazın gökyüzü ve Van Gölü'nün maviliği ve kışın bembeyaz kar örtüsüyle bütünleşen manzarasıyla ziyaretçilerini cezbeden Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası, kentte en çok ziyaret edilen ören yerlerinin başında geliyor.

Vaspurakan Kralı I. Gagik tarafından 915-921 yıllarında üzerine inşa edilen kiliseyle inanç turizminin de önemli merkezlerinden olan adada, ziyaretçilerin rahatça dolaşması ve güzel zaman geçirmelerinin sağlanması amacıyla Van Valiliği proje hazırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Van Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından ihalesi yapılan proje kapsamında, çevre düzenlemesi ve yürüyüş yollarının yapılması, güneş panellerinin yenilenmesi, ışıklandırmanın yenilenmesi ve paket arıtma tesisinin güçlendirilmesi için çalışma başlatıldı.

Projenin tamamlanmasıyla Gevaş ve Edremit ilçelerindeki iskelelerden yaklaşık yarım saat süren tekne yolculuğunun ardından ulaşılan adanın daha güzel bir görünüme kavuşturulması hedefleniyor.

"YIL SONUNA KADAR TAMAMLANMASI PLANLANIYOR"

Van Müze Müdürü Erdal Acar, bu yıl dokuz ayda 150 bine yakın yerli ve yabancı turistin adayı ziyaret ettiğini söyledi.

Turistlerin kentte en çok Akdamar Adası ve üzerindeki kiliseyi ziyaret ettiğini anlatan Acar, "Ada, ziyaretçilerin uğrak yerlerinin başında geliyor. 2015'te UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne dahil oldu. 2010'dan bu yana Bakanlığımızın izniyle her yıl eylül ayında ayin yapılıyor. Bu bağlamda hem bölge turizmi hem de arkeolojisi açısından çok önemli bir yer." dedi.

Adanın ihtişamının daha fazla öne çıkması için çalışma başlattıklarını belirten Acar, bu kadar yoğun ziyaretçi olan bir yerde çevre düzenlemesine ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Çalışmaların, Van Valiliği öncülüğünde başlatıldığını ifade eden Acar, "2024 turizm sezonuna hazırlık amacıyla başlatılan çalışma kapsamında çevre aydınlatmaları, kilise ve sur civarındaki aydınlatmalar ve kamera sistemleri yenileniyor. Büyük bir ihtiyaç olan paket arıtma sistemi revize ediliyor ve güçlendiriliyor. Adanın elektrik ihtiyacının karşılandığı güneş enerji panellerinin kapasitesi de beş katına çıkartılacak. Yürüyüş yolları, ahşap korkuluklar, iki iskelenin tabanlarında düzenleme ve güçlendirme çalışmaları da yapılıyor. Ziyaretçilerin kullandığı kafeterya ve tuvaletlerde tadilat yapılacak. Bu çalışmaların tamamının yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Projenin bitmesiyle Akdamar Adası, önümüzdeki turizm sezonuna hazır hale getirilmiş olacak." diye konuştu.

Mevsim şartlarına bağlı olarak birçok noktada eş zamanlı çalışmaların yapıldığını bildiren Acar, "Turizmde en önemli faktörlerden biri görünürlük ve farkındalığın artırılmasıdır. Bu çalışma adanın görünürlüğünü artıracak. Cazibe merkezi özelliğini daha da artıracak. Çalışmalar, adanın tarihi yapısına, dokusuna olumsuz etki etmeyecek şekilde yapılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"YENİ YOLLAR, DUVARLAR YAPILIYOR"

İstanbul'dan gelen Emrecan İpek de "İki gündür Van Gölü'nün etrafını geziyoruz. Bu kadar güzel olduğunu beklemiyordum. Adada zaman geçiriyoruz. Manzara çok güzel. Çevre düzenlemesi de yapılıyor. Burası daha da güzel olacak. Fırsat buldukça gelmeye devam edeceğim." dedi.

Yakup Kiyat ise "İlk defa Akdamar Adası'na geliyorum. Bu kadar güzel beklemiyordum. Çok şaşırdım. Çevresi düzenleniyor, yeni yollar, duvarlar yapılıyor. Terası yenileniyor. Çok güzel oluyor." ifadelerini kullandı.

Etiketler : van gölü akdamar adası ziyaretçi
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