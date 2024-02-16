VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TEKNOFEST 2024 Teknoloji Yarışmalarına başvuru süresi uzatıldı
İsrail, Gazze'de Filistin halkına soykırım uygularken enerji ruhsatları vererek "boyunduruk" hedefli...
Adnan Oktar Suç Örgütü'nün iletişim yöntemine ilişkin detaylar
İstanbul havalimanları ocak ayında yolcu sayısını yüzde 8 artırdı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Malcolm X için anma mesajı
Yerel seçimde 26 milletvekili, belediye başkanlığı için yarışacak
16 Şubat 2024 Cuma 15:17:00 - Güncelleme:21 Şubat 2024 Çarşamba 10:28:00

Bir şehre ismini veren “Mostar Köprüsü”

Kaynak: Özge Çelikbaşlı

ABONE OL

Mostar Köprüsü, Bosna Hersek'in Mostar şehrinde Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayrettin tarafından 1557-1566 yılları arasında Neretva Nehri üzerine inşa edildi.

30 metre uzunluğunda, 4 metre genişliğinde ve 24 metre yüksekliğinde inşa edilen köprü, geleneksel Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden birisi. Dönemine göre ileri teknolojiyle yapılan köprü, tamamlandıktan sonra Mostar şehrine ismini verdi.

Kurulduğu yıldan itibaren farklı kültürleri birleştiren köprü, 1993 Bosna Savaşı sırasında Hırvat ve Sırpların saldırılarıyla yıkıldı.

Köprü'nün eski haline uygun olarak yeniden inşa çalışmaları 1993 yılında TİKA, UNESCO ve Dünya Bankası'nın desteğiyle başladı.

Bir Türk şirketi tarafından eski tasarımına sadık kalınarak tekrardan inşa edildi ve 23 Temmuz 2004 yılında resmi törende açılışı yapıldı.

Mostar'ın tarihi ve kültürel zenginliklerini koruma amacıyla UNESCO tarafından 2005 yılında koruma altına alındı.

Eski bir gelenek olan, şehrin erkeklerinin nişanlılarına cesaretlerini göstermek için köprüden atlamaları ilerleyen yıllarda gelenekselleşen bir etkinliğe dönüştü. "Mostar Köprüsü Atlama Festivali" veya "Mostar'a Atlama" olarak da bilinen etkinliğe talep her yıl artıyor.

Etiketler : mostar saraybosna köprü bosnahersek
5 yıl sonra yeniden

5 yıl sonra yeniden
Cansu Tosun zayıflık sırrını açıkladı

Cansu Tosun zayıflık sırrını açıkladı
Orhan Baba'ya katılmıyormuş

Orhan Baba'ya katılmıyormuş
Galip Kulaksızoğlu gururu

Galip Kulaksızoğlu gururu
Taş Kağıt Makas'ın yayın günü böyle açıklandı!

Taş Kağıt Makas'ın yayın günü böyle açıklandı!
Karda off-road keyfi

Karda off-road keyfi
Hayatını film yapmak istiyor

Hayatını film yapmak istiyor
Tek aşk müzik

Tek aşk müzik
Yeni anne Yasemin anlattı: Bebeğimizin ameliyat olacağını biliyorduk

Yeni anne Yasemin anlattı: Bebeğimizin ameliyat olacağını biliyorduk

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX