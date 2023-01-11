Bakan Karaismailoğlu: 2022'de havalimanlarımızda 182,3 milyon yolcumuzu ağırladık

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11 Ocak 2023 Çarşamba 14:35:00 - Güncelleme:11 Ocak 2023 Çarşamba 14:35:00

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: 2022'de havalimanlarımızda 182,3 milyon yolcumuzu ağırladık

Kaynak: AA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2022'de havalimanlarında hizmet verilen yolcu sayısının bir önceki yıla göre yüzde 42,1 artarak 182 milyon 334 bine ulaştığını bildirdi.

Karaismailoğlu, 2022 yıl sonu uçak, yolcu ve yük trafik verilerini açıkladı.

Aralıkta üst geçişlerle birlikte toplam uçak trafiğinin yüzde 18,6 artarak 144 bin 578'e çıktığını belirten Karaismailoğlu, yılın son ayında iç hat yolcu trafiğinin 6 milyon 19 bin, dış hat yolcu trafiğinin 6 milyon 854 bin olduğunu aktardı.

Karaismailoğlu, transit yolcularla birlikte toplam yolcu sayısının yüzde 26,7 artışla 12 milyon 883 bini aştığını ifade ederek, "İstanbul Havalimanı'na aralık ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 8 bin 684, dış hatlarda 28 bin 752 olmak üzere toplamda 37 bin 436'ya ulaştı. Rekorların havalimanı İstanbul'da, iç hatlarda 1 milyon 119 bin, dış hatlarda 4 milyon 303 bin olmak üzere toplamda 5 milyon 422 bin yolcumuza hizmet verdik." ifadelerini kullandı.

Geçen yılın tamamında uçak trafiğinin iç hatlarda yüzde 7 artarak 789 bin 257'ye, dış hatlarda yüzde 49,9 artışla 699 bin 40'a çıktığına işaret eden Karaismailoğlu, üst geçişlerle birlikte toplam uçak trafiğinin yüzde 28,4 artışla 1 milyon 883 bine yükseldiğini kaydetti.

Karaismailoğlu, iç hat yolcu trafiğinin 78 milyon 670 bin, dış hat yolcu trafiğinin 103 milyon 278 bin olduğu bu dönemde transit yolcular ile birlikte toplam 182 milyon 334 bin yolcuyu havalimanlarında ağırladıklarını belirterek, "Yolcu trafiği 2021'e göre iç hatlarda yüzde 14,9, dış hatlarda yüzde 73 arttı. Toplam yolcu trafiğindeki artış bir önceki yıla göre yüzde 42,1 oldu. Aynı dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, iç hatlarda 774 bin 112 ton, dış hatlarda 3 milyon 230 bin ton olmak üzere toplamda 4 milyonu aştı." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Havalimanı'nın da geçen yıl iç hatlarda 109 bin 634, dış hatlarda 316 bin 263 olmak üzere toplamda 425 bin 897 uçak trafiğinin gerçekleştiğini aktaran Karaismailoğlu, "İstanbul Havalimanı'nda, iç hatlarda 15 milyon 894 bin, dış hatlarda 48 milyon 592 bin olmak üzere toplamda 64 milyon 486 bin yolcumuza hizmet verdik. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da iç hatlarda 97 bin 130, dış hatlarda 102 bin 904 olmak üzere toplamda 200 bin 34 uçak trafiği gerçekleşti. İç hatlarda 15 milyon 218 bin, dış hatlarda 15 milyon 551 bin olmak üzere toplamda 30 milyon 770 bin yolcu trafiği oldu." ifadelerini kullandı.

YENİ AÇILAN HAVALİMANLARINDA 605 BİN 740 YOLCU AĞIRLADIK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, 14 Mayıs 2022'de hizmete açılan Rize-Artvin Havalimanı'nda toplam 3 bin 725 uçak trafiğinin gerçekleştiğini, 524 bin 694 yolcunun da ağırlandığını belirterek, 25 Mart 2022'de hizmete sunulan Tokat Yeni Havalimanı'nda da toplam 184 uçak ve 81 bin 46 yolcu trafiğinin olduğunu bildirdi.

Karaismailoğlu, dış hat trafiğinin yoğun olduğu turizm merkezlerindeki havalimanlarında iç hatlarda 16 milyon 352 bin, dış hatlarda 33 milyon 927 bin yolcuya hizmet sunulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Uçak trafiği ise iç hatlarda 131 bin 344, dış hatlarda ise 220 bin 801 olarak gerçekleşti. Antalya Havalimanı'nda iç hatlarda 6 milyon 79, dış hatlarda 25 milyon 131 bin olmak üzere, toplamda 31 milyon 210 bin yolcu trafiği gerçekleşti. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 9 milyon 837 bin, Muğla Dalaman Havalimanı'nda 4 milyon 622 bin yolcumuzu ağırladık. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda 3 milyon 904 bin, Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda 705 bin 440 yolcumuza hizmet verdik."

Geçen yıl havacılık sektöründe Rize-Artvin, Tokat Yeni Havalimanı olmak üzere birçok yatırımı hayata geçirdiklerine işaret eden Karaismailoğlu, Amasya Merzifon Havalimanı yeni terminal binası ile yıllık yolcu kapasitesinin 700 bin yolcunun üzerine çıkarıldığını ifade etti.

Karaismailoğlu, yapılan yatırımların yolcu sayısına da yansıdığını belirterek, ihalesi gerçekleştirilen Antalya Havalimanı'nda kapasite artırma çalışmalarının başladığını vurguladı.

Esenboğa Havalimanı kapasite artırma ihalesinin de Aralık 2022'de yapıldığını anımsatan Karaismailoğlu, ihalede en yüksek teklifin KDV dahil 560 milyon 500 bin avro olduğunu, 118 milyon 750 bin avro olan 25 yıllık kira bedelinin 90 gün içinde peşin ödeneceğini belirtti.

Bu yıl da ulaşımın her modunda olduğu gibi havacılık sektöründe yatırımların hız kesmeden devam edeceğinin altını çizen Karaismailoğlu, "Türkiye Yüzyılı'nda ulaştırmanın her alanında vatandaşımıza hizmet götürmeyi sürdüreceğiz. Milletimize hizmet etme aşkıyla çıktığımız bu yolda, milletimizin desteği ile ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : adil karaismailoğlu havalimanı yolcu sayısı ulaştırma
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