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25 Temmuz 2022 Pazartesi 13:37:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2022 Pazartesi 13:37:00

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay!

Kaynak: AA

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Bursa'da çöp dolu evde kilitli olarak bulunan Cem Muhammet A. teyzesi tarafından kaçırılmıştı. 1 yıl boyunca kilitli kaldığı evden kurtarılan talihsiz çocuğun ilk ifadesi ortaya çıktı.

Antalya'da koruma altına alınan 9 yaşındaki Cem M.A'yı, Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'ndeki çöp evin odasında kilitli tutan ve "çocuğa eziyet" suçlamasından gözaltına alınan teyzesi Kamuran Pınar A'nın (44) Bursa'da emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Şüphelinin ifadesinde, kızı ve yeğeniyle iki yıldır söz konusu adreste kaldıklarını, yeğenine 1 yaşından itibaren baktığını söyledi.

    Çocuğun annesi Y.A'nın 8 yıl önce Uşak Kadın Sığınmaevi'nde yaşadığı bir olay sonrası hastaneye kaldırıldığını anlatan Kamuran Pınar A, "(Çocuğu almazsanız, esirgeme kurumuna vereceğiz) diye anneme (Asuman A.) telefon geldi. Daha sonra Uşak'a gittik. Cem'i sığınmaevinden annemle teslim aldık ancak resmi olarak bana mı anneme mi teslim ettiler, hatırlamıyorum. Cem'i aldıktan sonra Bursa'da birlikte yaşamaya başladık." ifadelerini kullandı.

    "Beni annesi olarak biliyordu"

    Pınar A, annesinin 2019 mart ayında vefat ettiğini, kızı ve yeğeniyle yaşamlarını sürdürdüklerini belirterek, ifadesini şöyle sürdürdü:

    "Cem, 1 yaşından beridir benim yanımda olduğu için beni annesi olarak biliyordu fakat ben kendisine annesi olduğumu söylemedim. Yaklaşık 4-5 ay önce avukatımla telefonla görüştüm. Yapmış olduğum görüşmede Cem'in okul yaşının geldiğini ve okula yazdıramadığımı ve kimliğini nasıl çıkartabileceğimi sordum. Cem bu konuşmaları duymuş, ondan sonra kendisini bana kapattı, görüşmek istemedi. Benim teyzesi olduğumu öğrendiği için benimle konuşmadı, verdiğim yemekleri yemez oldu. Bulunduğu odadan çıkmadı ve yanına yaklaşınca bağırıyordu. Ben de çocukların fast food'dan hoşlandığını bildiğim için fast food tarzı yemekler aldım, onların da bazıları yedi, bazılarını yemedi. O telefon konuşmasına kadar bizim aramız çok iyiydi. Cem M'ye karşı benim herhangi bir kötü muamele, eziyet, darp, işkence gibi bir durumum söz konusu değildir. Ben kendisine kesinlikle kötü muamelede bulunmadım."

    Yeğeni ile arasının iyi olduğunu ileri süren şüpheli, "Bizim Cem'le aramızın ne kadar iyi olduğuyla ilgili videolarımız vardır. Videoların nerede olduğunu da kızım E.Z. biliyor, ona sorulabilir. Kesinlikle yeğenim Cem'e kötü muamelede bulunmadım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." beyanında bulundu.

    Çocuğun kimliği kendisine teslim edilmediği için okula kaydını yaptıramadığını savunan Kamuran Pınar A, olay günü çocuğun evden kaçmasından korktuğu için odasının kapısını kilitlediğini iddia ederek, kızıyla yemek almaya gittiklerini söyledi.

    Kamuran Pınar A, kız kardeşinin Antalya'da verdiği ifadede, 2015'te oğlunu annesi Asuman'a teslim ettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını savundu.

    Anne Y.A'nın 2016'da Cem'in doğum günü için Bursa'ya geldiğini belirterek, anneanne Asuman A'nın o dönem kendisine "Kamuran, senin Cem ile görüşmeni istemiyor, seni görmesi durumunda şımaracak dedi." ifadesini de kabul etmeyen Kamuran Pınar A, Y.A'nın kente geldiğinden haberinin olmadığını, çocukla görüşmesini de hiçbir zaman engellemediğini ileri sürdü.

    Olay

    Bursa'daki dairesini 2 yıl önce Kamuran Pınar A'ya (44) kiraya veren Aydın S, daha sonra kirasını ödemeyen kadına dava açmış, mahkemenin, evin tahliye edilmesine karar vermesinin ardından adrese giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırarak kilidi değiştirmişti.

    Evin kilidini tekrar değiştirerek mahkemenin tahliye kararına uymayan Kamuran Pınar A'nın emniyette ifadesine başvurulmuştu. Bu sırada çöplerle dolu evin temizlenmesi için haber verilen Nilüfer Belediyesi temizlik görevlileri, kapısı kilitli bir odada çöplerin arasında yatan ve sağlık durumunun iyi olmadığı tespit edilen 9 yaşındaki Cem M.A'yı baygın halde bulmuştu.

    Çocuğun annesinin, Kamuran Pınar A'nın kız kardeşi Y.A. (38) olduğu belirlenmiş, çocuk savcılık kararıyla, Antalya'da yaşayan anneye teslim edilmişti. 9 yaşındaki Cem M.A. ile Kamuran Pınar A'nın 16 yaşındaki kızı E.Z.A, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerince koruma altına alınmıştı.

    Etiketler : Antalya Görükle Sakarya Mahallesi çöp evin odası
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