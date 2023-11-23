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Türkiye'nin havalimanı sayısı 61'e çıkacak
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23 Kasım 2023 Perşembe 13:15:00 - Güncelleme:23 Kasım 2023 Perşembe 13:15:00

Türkiye'nin havalimanı sayısı 61'e çıkacak

Kaynak: TRT Haber

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "57 olan havalimanı sayımızı 61'e çıkararak hava ulaşımı alanında etkinliğimizi artıracağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerinde yaptığı sunumda şunları kaydetti;

6 şubat depremlerinde havayollarımızı afet lojistiğinde etkin olarak kullandık. 720 bin vatandaşımızı bölgeden tahliye ettik. 57 olan havalimanı sayımızı 61 e çıkararak hava ulaşımı alanında etkinliğimizi artıracağız.

İnsansız hava araçlarımızın sayısı 70 bin 589'a, İHA pilot lisansına sahip kişi sayısı 1 milyon 466 bine yükseldi.

Önümüzdeki dönemde genişbant internet hizmetini her eve ulaştıracağız. 2028'de mobil abone sayımızın 102 milyona ulaşmasını hedefliyoruz. Genişbant abone sayısını ise 112 milyona çıkaracağız.

Önümüzdeki 3 yıllık dönemi kapsayan orta vadeli plan hedefimiz doğrultusunda demiryolu yatırım payı yüzde 49 olacaktır.

Hızlı trenle toplam 80 milyon yolcu seyahat etti. Bugüne kadar 1 milyarın üzerinde yolcu marmarayı kullanmıştır

Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Projesi ile seyahat süresini 80 dakikaya indireceğiz

Demiryolu hat uzunluğunu 2028 yılına kadar 17 bin 11 kilometreye, 2053 yılında ise 28 bin 600 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz

Etiketler : abdulkadir uraloğlu havalimanı ulaşım
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