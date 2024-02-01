Türk Turizmciler 2023'ten memnun 2024'ten umutlu

Turizm sektörü temsilcileri 2023 yılı turizm rakamlarına dair değerlendirmelerini paylaştı.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, sektörün uzun yıllara dayanan çalışma ve gayretiyle turizmde 2023 yılını yükselişle kapatmanın son derece sevindirici olduğunu ifade etti.

Bu başarıda seyahat acenteleri ve TÜRSAB'ın 50 yılı aşkın süreden bu yana gerçekleştirdikleri çalışmaların büyük etkisi olduğunu dile getiren Bağlıkaya, "TÜRSAB'ın kurulduğu 1972 yılında ülkemize gelen ziyaretçi sayısı 1 milyon düzeyindeyken 2023 yılı itibarıyla yabancı ziyaretçi sayımız 50 milyona dayandı. Yurt dışında yaşayan vatandaş ziyaretçilerimiz de eklendiğinde toplam ziyaretçi sayımız 56 milyonu aştı." şeklinde konuştu.

"STRATEJİK ADIMLARLA GELİŞİMİ SAĞLAMALIYIZ"



Bağlıkaya, 2023 yılı turizm rakamlarının önemli olduğuna işaret ederek şöyle devam etti:

"Ülkemizin sahip olduğu doğal güzellikleri, tarihi ve kültüre l değerlerin yanı sıra turizm konusundaki altyapısını düşündüğümüzde hem ziyaretçi sayısını hem de turizm gelirlerimizi çok daha yüksek seviyelere çıkarabileceğimizi de biliyoruz. Rakiplerimizin gelişim eğrilerinin altında kalmamamız gerektiğinin de bilincindeyiz. Dünyada özellikle salgın sonrası dönemde turizm rekabetinin giderek keskinleştiğini de göz ardı etmemeliyiz. Rakibimiz olan İspanya, Fransa, İtalya gibi ülkeleri yakalamak ve geride bırakmak için çok daha fazla çalışmalıyız. Özellikle kişi başı ortalama turizm geliri ve gecelik ortalama turizm gelirinin rekabet içinde olduğumuz ülkelerin oldukça gerisinde kaldığı gerçeğinin farkındayız. Bu alanlarda stratejik adımlarla gelişimi sağlamalıyız."

Sektörün tüm paydaşlarıyla ortak akıl çerçevesinde birlik içinde ve bir arada çalışmanın getireceği sinerjiyle Türkiye'nin turizmini bugünkü seviyelerin çok daha üzerine çıkarabileceğini vurgulayan Bağlıkaya, "Cumhurbaşkanımızın 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuna uygun biçimde turizmde belirlenen hedeflere ulaşmak için yarım asrı aşan tecrübemizle çalışmaya, ülkemiz turizmine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hizmet vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin de uluslararası alanda belirsizliklere karşın Türkiye'nin 2023 yılında turizmde başarılı sonuçlara ulaştığını bildirdi.

Hem ziyaretçi sayısında hem de gelirlerdeki artışın çok sevindirici olduğunu belirten Eresin, "Çeşitli sebeplerle özellikle şehir otellerinin doluluk ve gelirlerinde gerileme olsa da 2024 yılı için de iyimser beklentiler içindeyiz. Katıldığımız fuarlar bizim açımızdan gelecek için oldukça belirleyici. En son katıldığımız Rimini, Londra, Cannes, Madrid, Cidde gibi uluslararası turizm fuarlarından gelen işaretler olumlu." değerlendirmesinde bulundu.

"2024 YILINDA OTEL DOLULUKLARINDA VE GELİRLERDE ARTIŞ OLACAĞINI UMUYORUZ"



Eresin, Türkiye'nin en fazla ilgi gören destinasyonlardan biri olarak öne çıktığına dikkati çekerek, "Kayıt dışı konaklama yerleri ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın aldığı tedbirler sonucunda 2024 yılında otel doluluklarında ve gelirlerde artış olacağını umuyoruz. Turizm hareketlerinin normale dönebilmesi için dünyanın dört bir yanında turizmcilerin umut ve beklentisi, uluslararası düzeyde savaş ortamının son bulması olarak öne çıkıyor. " dedi.

TÜROB ve sektör kuruluşları olarak kamu- özel sektör işbirliğinde tanıtım pazarlama faaliyetlerine devam ettiklerini bildiren Eresin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Türkiye Turizm Geliştirme ve Tanıtma Ajansı (TGA) tarafından yürütülen sonuç odaklı tanıtım ve pazarlama çalışmaları da devam ediyor. Bütün bunların olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyoruz. 2024 yılı ziyaretçi sayısı ve turizm geliri hedefimiz Kültür ve Turizm Bakanlığımızla aynı doğrultuda. Bu yıl 60 milyar dolar turizm geliri, 60 milyon turiste ulaşmak hedefimiz. Ziyaretçi ve turizm gelirine ulaşmak için sektör olarak büyük çaba sarf ediyor, turizm sektörünün hedeflerine ulaşarak ülke ekonomisi, istihdamı ve kalkınmasına güçlü desteğini vermeye devam edeceğine inanıyoruz."

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin ise uluslararası araştırmaların Türkiye'nin 2024 yılında Avrupa'da en çok ziyaret edilen ikinci ülke olarak Fransa'yı geçeceği tahminleri ile beklentilerini desteklediklerini belirterek, "Türk turizmi bugünlere yapılan değerli konaklama tesisleri, hava limanları ve ulaşım atağı ile ulaştı. Son 20 yıldaki Türk turizmine sağladığı değerli katkıları sebebiyle Cumhurbaşkanımıza da teşekkürü bir borç biliriz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ekonomisinin stratejik sektörlerideki yatırımlarla yükseldiğine dikkati çeken Narin, "Dernek olarak ülkemizin büyük ölçekli ve nitelikli turizm yatırımcı şirketlerinden oluşan üyelerimiz ile 200 bin yatağın üzerinde kapasite, 15 bin uçak koltuğu, 15 havalimanı, 15 bin yat kapasiteli marina ve ülkemizdeki tüm kruvaziyer limanları, 6 adet tur operatörü ile turizme yaklaşık 60 milyar dolarlık yatırım yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Derneğimizin 35. yılında; başta yüksek bir üst düzey bir katılım ile tamamlanan Turizm Yatırım Forumu - TIF2023 olmak üzere se