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04 Temmuz 2023 Salı 11:37:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2023 Salı 11:37:00

THY'ye "En Sürdürülebilir Bayrak Taşıyıcı Hava Yolu" ödülü

Kaynak: AA

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Sürdürülebilirlik odaklı faaliyetlerle havacılık sektörüne öncülük eden THY, uluslararası finans dünyasının saygın kuruluşlarından World Finance dergisi tarafından "En Sürdürülebilir Bayrak Taşıyıcı Hava Yolu" ödülüne bir kez daha layık görüldü.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, iklim krizi havacılık sektöründe büyük zorlukları beraberinde getirirken, şirket, hayata geçirdiği karbon dengeleme platformu CO2mission, Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) kullanımı, uçak içi sürdürülebilir ürünlerle uyguladığı atık yönetimi ve yolcularına sunduğu sürdürülebilir seyahat deneyimiyle ön planda yer alıyor.

Bu özellikleriyle geçen yıl dünya finans ve iş çevrelerince önemli bir referans olarak kabul edilen World Finance dergisince verilen "En Sürdürülebilir Bayrak Taşıyıcı Hava Yolu" ödülünün sahibi olan THY, bu yıl da aynı ödüle layık görüldü.

THY, 2008'den bu yana karbon ayak izini azaltmak için 100'den fazla operasyonel optimizasyon projesi yürütürken, 2022'de 57 bin 581 ton yakıt tasarrufu sağlayarak 181 bin 379 ton sera gazı salınımının önüne geçti.

Etiketler : thy hava yolu world finance ödül
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