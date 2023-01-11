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11 Ocak 2023 Çarşamba 09:28:00 - Güncelleme:11 Ocak 2023 Çarşamba 09:28:00

THY'den iç hat uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası

Kaynak: AA

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Türk Hava Yolları (THY), 1 Eylül-31 Ekim 2023 tarihlerindeki İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı tüm iç hat uçuşlarında 399 liradan başlayan avantajlı biletleri satışa sundu.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, indirimden yararlanmak isteyen yolcular, bugün ve yarın satın alacakları biletlerle 1 Eylül 2023 ile 31 Ekim 2023 tarihleri arasındaki seyahatlerinde 399 liradan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı elde edecek.

Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgiye THY'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

Etiketler : türk hava yolları iç hatlar istanbul havalimanı avantajlı bilet bilet kampanyası
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