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THY'den bazı Doğu Avrupa ülkelerine avantajlı bilet kampanyası
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09 Ekim 2023 Pazartesi 15:30:00 - Güncelleme:09 Ekim 2023 Pazartesi 15:30:00

THY'den bazı Doğu Avrupa ülkelerine avantajlı bilet kampanyası

Kaynak: AA

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Türk Hava Yolları (THY), bazı Doğu Avrupa ülkelerine gidiş-dönüş her şey dahil 119 dolardan başlayan avantajlı biletleri satışa sundu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli kampanyadan yararlanmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, avantajlı biletleri 9-19 Ekim'de satın alabilecek.

Kampanya dahilinde 1 Kasım 2023-31 Mart 2024'ü kapsayan tarihlerde Köstence'ye 119, Batum'a 129, Tiflis, Bükreş, Cluj ve Varna'ya 139, Sofya'ya 149, Prag ve Budapeşte'ye 159, Krakow, Kşinev ve Riga'ya 169, Tallin, Vilnius, Gence ve Nahçıvan'a 179, Bakü ve Varşova'ya 199 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat edilebilecek.

Yolcular, kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere THY'nin internet sitesi ve "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden ulaşabilecek.

Etiketler : türk hava yolları doğu avrupa bilet kampanya
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