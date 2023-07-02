THY'de bugün yeni rekor bekleniyor
Kaynak: AA
Türk Hava Yolları'nın (THY) bugün planlanan yolcu ve uçuş sayısı ile yeni bir rekora imza atması bekleniyor.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Bugün THY tarihinde ilk defa günlük yolcu sayısında 300 bin eşiğini aşıyoruz. Planladığımız 1765 seferde 309 bin üzeri yolcumuzu misafir edeceğiz. Tüm kapasitemizi hizmete verdiğimiz bayram dönüşünde, iç hatlarda doluluk oranı yüzde 95'i aştı. Hayırlı, güzel yolculuklar."
THY, Kurban Bayramı öncesinde 23 Haziran'da da 1664 sefer ile 285 bin 877 yolcu taşıyarak günlük uçuş ve yolcu rekorunu kırmıştı.
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