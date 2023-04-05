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05 Nisan 2023 Çarşamba 11:53:00 - Güncelleme:05 Nisan 2023 Çarşamba 11:53:00

THY 449 liradan başlayan fiyatlarla sonbaharda iç hatlarda uçuracak

Kaynak: AA

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Türk Hava Yolları (THY), düzenlediği erken rezervasyon kampanyası ile sonbaharda her şey dahil tek yön 449 liradan başlayan fiyatlarla iç hatlarda uçuş imkanı sunuyor.

THY'nin internet sitesinden duyurulan kampanya kapsamında yolcular bugün ve yarın alınacak biletlerle, 1 Ekim-30 Kasım'da seyahat edebilecek.

Kampanya kapsamında bilet fiyatları "EcoFly" ücret sınıfında 449, "ExtraFly" ücret sınıfında 569, "PrimeFly" ücret sınıfında ise 599 lira olarak belirlendi.

Sadece THY'nin İstanbul Havalimanı çıkışlı ve varışlı tarifeli seferleri için düzenlenen kampanya, Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan uçuşlarda, THY'nin kod paylaşımı yaptığı seferlerde ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli olmayacak.

Toplam 94 bin 975 koltuğun arz edildiği kampanyadan yalnızca yurt içi, tek yön, direkt ve ekonomi kabin uçuşlarda yararlanılabilecek.

Kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgiye, "https://www.turkishairlines.com/tr-int/kampanyalar/yurtici-ucak-bileti-kampanyasi/index.html" internet adresinden ulaşılabilir.

Etiketler : türk hava yolları thy iç hatlar uçuş kampanya

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