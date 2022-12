Tatilde kâr edeyim derken dolandırılmamaya dikkat!

Yeni yılda 60 milyon ziyaretçi 56 milyar dolar gelir hedefleyen Türk turizm sektöründe erken rezervasyon hareketliliği yaşanıyor. Turizm acentesi işletmeciliği yapanların öngörülerine göre otel fiyatlarına Şubat ayından sonra yüksek oranda zam bekleniyor. Fiyattan ziyade ülkemizde beklenen Avrupalı turist akınından dolayı yaz aylarında otellerde yer kalmayacağı düşünülürken, sektör temsilcileri erken rezervasyonun önemli olduğunu belirtiyor. Turizm acentesi müdürü Ali Çakır, erken rezervasyon yaptıranların hem fiyat hem de yer bulma açısından avantajlı olacağını ifade ediyor.

TEYİT ALMAK ŞART

Otellerin internet sayfaları kopyalanarak oluşturulan sahte rezervasyonlara karşı tatilcileri uyaran Ali Çakır, erken rezervasyon yaptırırken şu noktalara karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi:

SİGORTA ÖNEMLİ

"Otellere yaptıracakları rezervasyonda bilinen, tanınan ve güvenilir acentelerin tercih edilmesi gerekiyor. Merdiven altı diye tabir edilen, ne olduğu belli olmayan, rezervasyonun yapılıp yapılmadığını anlamayacakları firmalardan uzak dursunlar. İlginç bir fiyat varsa bundan uzak dursunlar. Rezervasyon yaptırmış oldukları oteli muhakkak arayıp rezervasyonlarının teyidini alsınlar. Erken rezervasyon iptal sigortası var. Bu sigortadan yararlanılırsa tatile gitmeden 3 gün kalıncaya kadar sigorta bedeli karşılığında ödemesini yaptığınız tüm ücreti geri alabilirsiniz."

ODA BULUNAMAYABİLİR

Yeni sezonda Türkiye'ye ciddi talep olacağına dikkat çeken Çakır "Özellikle Avrupa'dan çok fazla misafir bekliyoruz. Bu nedenle son dakikacılar oda bulamayabilir. Erken rezervasyon yaptıranlar her zaman avantajlı olacak" dedi.

15 KASIM İTİBARIYLA BAŞLADI

Vatandaşların erken rezervasyon dönemine ciddi bir yoğunluk gösterdiğini belirten turizm acentesi müdürü Ali Çakır, "Erken rezervasyon dönemi 15 Kasım itibariyle başladı. Şu an çok ciddi bir yoğunluğumuz var. Özellikle son 2 senedir otel fiyatlarındaki artışlardan dolayı bütün misafirlerimiz Kasım ve Aralık aylarında bir an önce erken rezervasyonlarını yaptırıp, yaz döneminde daha uygun, daha ekonomik tatiller yapmak istiyorlar. Rakamlarımız şu an biraz yüksek seviyede. Bu dönemde rezervasyon yaptırırlarsa çok ciddi anlamda bunun faydasını sağlayacaklar. Özellikle Aralık, Ocak, Şubat dönemi sonrasında fiyatlarda ciddi bir artış bekleniyor" dedi.