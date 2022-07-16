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16 Temmuz 2022 Cumartesi 17:30:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2022 Cumartesi 17:30:00

Tarlalar sarıya boyandı

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Trakya'dan sonra İç Anadolu Bölgesi'nde geniş ekim alanı bulan ayçiçeği, Eskişehir'deki üreticiler tarafından da yoğunlukla tercih ediliyor.

Trakya'dan sonra İç Anadolu Bölgesi'nde geniş ekim alanı bulan ayçiçeği, Eskişehir'deki üreticiler tarafından da yoğunlukla tercih ediliyor. Kentte, hasadı yaklaşırken çiçek açan ayçiçeği tarlaları, sarı ve yeşil renklere büründü. Renk cümbüşünün yaşandığı tarlalarda kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Doğal güzellikleriyle ön plana çıkan tarlalar, görenleri hayran bıraktı. Halk arasında günebakan olarak da bilinen ayçiçekleri, doğa fotoğrafçıları tarafından da oldukça ilgi görüyor.

Etiketler : eskişehir trakya ayçiçeği ayçiçeği tarlası
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