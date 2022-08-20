Schengen vizesi başvurularındaki sıkıntılar seyahat acentelerini zorluyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Schengen vizesi başvurularında yaşanan sıkıntıların seyahat acentelerinin üzerlerindeki yükün daha da artmasına yol açtığını belirterek, "Seyahat acentelerimizin ticari faaliyetlerini olumsuz etkileyen bu sorun, turlarda iptallere kadar varan sonuçlar yaratmaktadır." ifadelerini kullandı.

Bağlıkaya, yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere seyahat için gereken Schengen vizesi ile ilgili uzun süredir yaşanan sıkıntıların, hem söz konusu ülkelere seyahat etmek isteyen vatandaşlar hem de yurt dışına seyahat düzenleyen birlik üyesi seyahat acenteleri için önemli ve yıkıcı bir soruna dönüşmüş durumda olduğunu belirtti.

Özellikle yurt dışına tur düzenleyen (outgoing) acentelerinin, son üç yıldır dünyayı etkisi altına alan ve seyahatleri durma noktasına getiren salgın döneminde yaşadıkları büyük mağduriyetin ardından bir de vize sorunu ile karşı karşıya kaldığını ifade eden Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Vize başvurularında yaşanan sıkıntılar seyahat acentelerimizin üzerlerindeki yükün daha da artmasına yol açmıştır. Seyahat acentelerimizin ticari faaliyetlerini olumsuz etkileyen bu sorun, turlarda iptallere kadar varan sonuçlar yaratmaktadır. Pandemi süreci sonrasında tüm dünyada artan seyahat eğilimi vize başvurularına da yansıyarak yığılmalara yol açmakla birlikte vize başvurularına yanıt sürelerinin 10 haftayı bulan sürelere ulaşması ve vize başvurularındaki kabul oranlarının büyük düşüş göstermesi önemli bir sorun teşkil etmektedir.

Bununla birlikte ortalama 3 bin TL tutarındaki vize ücretlerinin başvurunun reddi durumunda iade edilmiyor oluşu da Schengen vizesi çerçevesinde yaşanan sorunların artmasını beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla kendi sorumluluklarında olmayan bu durum, seyahat acentelerimizin tüketici hakları noktasında müşterileri ile karşı karşıya gelmelerine yol açmakta, güven kaybı yaşamalarına neden olmaktadır."

Bağlıkaya, toplumlar arasında barış köprülerinin kurulmasında çok önemli bir misyona sahip turizm hareketlerinin bu tür olumsuz durumlar sonucunda kesintiye uğraması nedeniyle, Türkiye ve dünyada önemli bir sektör olan turizm sektörünün ciddi kayıplara uğradığını ve yara aldığını aktardı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği olarak üye seyahat acentelerin yaşadığı bu yıkıcı sorunla ilgili olarak bugüne dek yabancı misyon temsilcilikleri nezdinde pek çok girişimde bulunduklarını, bu yöndeki temasları aralıksız devam ettirdiklerini belirten Bağlıkaya, "Başta Dışişleri Bakanlığımız olmak üzere, devletimizin ilgili tüm mercilerinin konu ile ilgili gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirecekleri girişimleri de sonuna kadar destekliyoruz.

Birlik olarak, üye seyahat acentelerimizin faaliyetlerine olumsuz yansıyan Schengen vizesi sorununun bir an önce çözüme kavuşturulması yönünde gerek Avrupa Birliği gerekse Türkiye Cumhuriyeti makamlarının çözüme yönelik adımları hızlandırması yönündeki talebimizi bir kez daha yineler, konunun ısrarlı bir biçimde takipçisi olacağımızı turizm sektörü ve kamuoyuna duyururuz." ifadelerini kullandı.