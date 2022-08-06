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06 Ağustos 2022 Cumartesi 20:00:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2022 Cumartesi 20:00:00

Sarmaşıklar arasında saklı tarih

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Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 12. veya 13. yüzyıllarda Bizanslılar tarafından inşa edildiği düşünülen Seyifler Kalesi, yaklaşık 800 yıldır sarmaşıkların arasında kendini saklayarak tarihe tanıklık ediyor. Kalenin bakımsız olduğunu söyleyen Seyifler Mahallesi Muhtarı Yücel Akmeşe, "800 yıllık tarih çürüyor, elimizden kayıyor" dedi.

Kalenin 1200-1300'lü yıllarda yapıldığını tahmin eden Osman Hira isimli vatandaş, "Bu kale 1200-1300'lü yıllarında Bizans tarafından yapılmış. Tabi kalelerin gözetleme kuleleri bugüne kadar gelmiş, ama bakım olmayınca sarmaşıklar sarmış ve bununla birlikte yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Buraya gelerek tarihi eserleri görmek isteyen vatandaşlar oluyor" diye konuştu.

"Gözümüzün önünde bu tarihi yapı eriyor"

Evi kalenin yaklaşık 100 metre yakınında bulunan Yücel Şahin ise "Gözümüzün önünde bu tarihi yapı eriyor. Yapıda bulunan taşlar zaman zaman dökülüyor. Sarmaşıklar ve ağaçlar yapıyı sarmış durumda, üzülüyoruz. Farklı yerlerdeki tarihi yapıları ve çalışmaları görüyoruz. Maalesef bizim burada en ufak bir çalışma göremedik, evimde yaklaşık 100 metre uzaklığında bu yapıya. Gerçekten üzülüyoruz, kimin ilgi ve yetki alanındaysa onların bir an önce gelip kalan yapıyı restore etmelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Etiketler : sakarya ferizli sarmaşık seyifler kalesi
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