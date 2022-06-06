VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kazakistan'da anayasada değişiklik öngören referandumda 'evet' oyu çıktı
Küresel piyasalar, yeni haftada ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı
Toprak Mahsulleri Ofisi, 2022 hububat alım detaylarını belirledi
Hazırlık maçında Estonya'yı 5-0 yenen Arjantin'in golleri Messi'den geldi
Kanun, ney ve piyano üçlüsü 'Tanini Trio' müzikseverlerle buluştu
Dünyayı tedirgin eden hamle!
Türk SİHA'sı dersini verdi
Kira yangını Bağdat Caddesi'nden sıçradı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşte sigorta prim iadesinde merak edilenler
İstanbullular dikkat!
Karbonlu siyah diş macunu kullananlar dikkat!
Ayakları güzelleştiren ZENCEFİL KÜRÜ
Fibromiyalji gaz ve şişkinlik yapar
Migren psikolojiyi bozabilir
AB, 'tahıl kıtlığı' için Rusya'yı hedef gösterdi
1953'teki II. Kraliçe Elizabeth altın faytonla geldi!
Kızıldeniz'de büyük felaket! 5 ülke tehlike altında
Hindistan'da feci kaza! 25 kişi öldü
'Röntgenimi neden çekmedin' diyerek ortalığı birbirine kattı!
İzmir'de kuyumcu soygunu girişimi: Telefonu görünce panikleyerek kaçtı!
Bakan Karaismailoğlu: Çevreci yatırımlarla ekonomiye yıllık 28,2 milyar dolar katkı sağlıyoruz
CANLI: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
Başkan Erdoğan'dan çiftçilere müjde
06 Haziran 2022 Pazartesi 07:39:00 - Güncelleme:06 Haziran 2022 Pazartesi 07:39:00

Sağanak yağışlar geri dönüyor

ABONE OL

Türkiye genelinde bu hafta sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre, yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Peki İstanbul'da sağanak yağış görülecek mi? Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl? İşte 4 Haziran Pazartesi güncel hava durumu raporu...

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre yeni haftada yurt genelinde sağanak yağış görülecek. Yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde tahmin ediliyor.. Ankara, İzmir ve İstanbul'da hafta boyunca yağış bekleniyor. İşte güncel hava durumu raporu....

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün öğle saatlerinden sonra (Bursa ve Bilecik hariç) Marmara, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Göller Yöresi, (Gümüşhane ve Bayburt hariç) Karadeniz'in iç kesimleri, Çankırı ve Hakkâri çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, sabah saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının doğu bölgelerde mevsim normalleri üstünde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE HAVA DURUMU

Ankara, İzmir ve İstanbul'da hafta boyunca yağış bekleniyor. Yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklık değerleri ise Ankara'da 28-32, İstanbul'da 27-29, İzmir'de ise 29-34 derece civarında olacak.

YENİ HAFTADA YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Salı günü Marmara, İç Anadolu, Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz ile Ege'nin iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Kalan kesimlerde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

Çarşamba günü, Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'nun tamamı, Akdeniz ile Ege'nin iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Perşembe günü, Marmara (İstanbul hariç) Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Cuma günü, Marmara ile Karadeniz Bölgesi'nin tamamı, Ege ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İç anadolu'nun doğu ve batısının kuzeyinde gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in doğu ve batısının kuzey kesimlerinde ise sağanak etkili olacak.

Cumartesi günü Marmara'nın güneyi ile Kıyı Ege'nin kuzey kesimleri ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu dışında kalan kesimlerin tamamında gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yeni haftanın son günü ise yurdun tamamında gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

MARMARA

Pazartesi sabah saatlerinden itibaren Trakya Kesimi öğle saatlerinden sonra (Bursa ve Bilecik hariç) bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ilk saatler ile yarın (Pazartesi )öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BALIKESİR 17°C, 32°C

Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 19°C, 29°C

Pazartesi sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve yarın öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 19°C, 27°C

Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 20°C, 30°C

Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar ve Denizli çevreleri ile Muğla'nın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 15°C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 19°C, 34°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 25°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 17°C, 33°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Pazartesi öğle saatlerinden sonra Göller Yöresi, Mersin, Adana ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 32°C

Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 22°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 14°C, 30°C

Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 23°C, 28°C

Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Pazartesi öğle saatlerinden sonra bölgenin güney ve doğusu, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 31°C

Pazartesi öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 16°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRŞEHİR 16°C, 30°C

Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 18°C, 28°C

Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Pazartesi öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 25°C

Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 13°C, 30°C

Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 17°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Artvin çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 18°C, 29°C

Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜMÜŞHANE 12°C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORDU 19°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 17°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Pazartesi öğle saatlerinden sonra Hakkâri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ERZURUM 11°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 8°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 14°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 12°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 16°C, 35°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 16°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 21°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 21°C, 34°C

Az bulutlu

Etiketler : sağanak marmara istanbul
1 dizi 2 film

1 dizi 2 film
‘En güzelinden' buluşma

‘En güzelinden' buluşma
Z kuşağına hitap edecek

Z kuşağına hitap edecek
Müzikal buluşma

Müzikal buluşma
‘Bir Asır'lık yorum

‘Bir Asır'lık yorum
Gülünce filmden oldu

Gülünce filmden oldu
İki kardeş hikayesinde

İki kardeş hikayesinde
Çelikkol'dan yapıma veda

Çelikkol'dan yapıma veda
Yazın film çekecek

Yazın film çekecek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX