İstanbullular dikkat!

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre yeni haftada yurt genelinde sağanak yağış görülecek. Yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde tahmin ediliyor.. Ankara, İzmir ve İstanbul'da hafta boyunca yağış bekleniyor. İşte güncel hava durumu raporu....

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün öğle saatlerinden sonra (Bursa ve Bilecik hariç) Marmara, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Göller Yöresi, (Gümüşhane ve Bayburt hariç) Karadeniz'in iç kesimleri, Çankırı ve Hakkâri çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, sabah saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının doğu bölgelerde mevsim normalleri üstünde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE HAVA DURUMU

Ankara, İzmir ve İstanbul'da hafta boyunca yağış bekleniyor. Yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklık değerleri ise Ankara'da 28-32, İstanbul'da 27-29, İzmir'de ise 29-34 derece civarında olacak.

YENİ HAFTADA YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Salı günü Marmara, İç Anadolu, Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz ile Ege'nin iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Kalan kesimlerde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

Çarşamba günü, Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'nun tamamı, Akdeniz ile Ege'nin iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Perşembe günü, Marmara (İstanbul hariç) Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Cuma günü, Marmara ile Karadeniz Bölgesi'nin tamamı, Ege ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İç anadolu'nun doğu ve batısının kuzeyinde gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in doğu ve batısının kuzey kesimlerinde ise sağanak etkili olacak.

Cumartesi günü Marmara'nın güneyi ile Kıyı Ege'nin kuzey kesimleri ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu dışında kalan kesimlerin tamamında gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yeni haftanın son günü ise yurdun tamamında gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

MARMARA

Pazartesi sabah saatlerinden itibaren Trakya Kesimi öğle saatlerinden sonra (Bursa ve Bilecik hariç) bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ilk saatler ile yarın (Pazartesi )öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BALIKESİR 17°C, 32°C

Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 19°C, 29°C

Pazartesi sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve yarın öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 19°C, 27°C

Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 20°C, 30°C

Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar ve Denizli çevreleri ile Muğla'nın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 15°C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 19°C, 34°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 25°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 17°C, 33°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Pazartesi öğle saatlerinden sonra Göller Yöresi, Mersin, Adana ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 32°C

Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 22°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 14°C, 30°C

Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 23°C, 28°C

Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Pazartesi öğle saatlerinden sonra bölgenin güney ve doğusu, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 31°C

Pazartesi öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 16°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRŞEHİR 16°C, 30°C

Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 18°C, 28°C

Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Pazartesi öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 25°C

Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 13°C, 30°C

Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 17°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Artvin çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 18°C, 29°C

Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜMÜŞHANE 12°C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORDU 19°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 17°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Pazartesi öğle saatlerinden sonra Hakkâri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ERZURUM 11°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 8°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 14°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 12°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 16°C, 35°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 16°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 21°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 21°C, 34°C

Az bulutlu