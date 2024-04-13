Ramazan Bayramı tatilinde tarihi ve turistlik yerler ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü

Ramazan Bayramı tatilinde tarihi ve turistlik yerler ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü

Birçok İstanbullunun 9 günlük bayram tatili için memleketlerine veya tatil beldelerine gitmesiyle sakin günler yaşanan kentte, bazı vatandaşlar tema parklar ile akvaryumları tercih etti.

Gezmek için Eyüpsultan'daki tema parka gelenler, burada her yaş grubu için kurulan 30'u aşkın ünitede doyasıya eğlendi. Adrenalin severler için 3 saniyede 110 kilometre hıza çıkan dünyanın en iyi 4. roller coasterı "Nefeskesen", Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethedişinin anlatıldığı "Fatih'in Rüyası", tüm dünya çocuklarının bir araya geldiği "Minik Kaşifler", optik illüzyon deneyimi yaşatan "Sihirli Oda" yoğun ilgi gördü.

Bayramı aileleriyle dışarıda geçiren çocuklar ve arkadaşlarıyla görüşen gençler eğlenirken, bu anlarını kayda almak için hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Tema parkta ayrıca bayrama özel çizgi film karakterlerinden oluşan bir kortej minikleri karşılarken, karnaval alanında da "şişe avcısı", "kovaya basket", "pat pat balonlar", "kutu avcısı" gibi geleneksel oyunlarla da katılımcılar vakit geçirdi.

Kız kardeşi ve babasıyla birlikte tema parkta gelen 13 yaşındaki Ali Mert Kahyaoğlu, "Bayramın burada eğlenceli geçeceğini düşünüyorum. Kardeşimle, babamla birlikte olduğum için mutluyum. Babama da teşekkür ediyorum. Herkesin gelmesini tavsiye ediyorum." dedi.

SU PARKINA YOĞUN İLGİ



Bayrampaşa'daki bir alışveriş merkezinin bünyesinde yer alan su parkında ise aileler çocuklarıyla hem eğlenceli hem de eğitici aktivitelerde bulundu.

Deniz canlılarına ilgi duyan çocuklar, burada Karadeniz'den Pasifik'e uzanan birçok temayı gördü ve yağmur ormanından oluşan güzergahta yolculuk yaptı. Çocuklar, 5 milyon litre suyun içinde yaklaşık 500 türün üzerinde 15 bin deniz canlısını görme imkanı buldu.

Safranbolu'dan İstanbul'a gelen 9 yaşındaki Deniz Pars Ağyaroğlu, tatilini İstanbul'da geçirdiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

TARİHİ VE TURİSTİK YERLERDE BAYRAM YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR



Mevsim normallerine göre sıcak bir havanın yaşandığı şehirde vatandaşlar, Sultanahmet Meydanı ve çevresindeki tarihi noktalarda yoğunluk oluşturdu.

İstanbulluların yanı sıra yabancı turistlerin de uğrak noktası olan bölgede, ziyaretçiler fotoğraf ve video çekerek anılarını kayda aldı.

Sultanahmet Meydanı'nda çocukları Ege ve Defne ile gezen Derya Erkut, bölgeyi çok iyi bildiğini fakat gezmeye vakitleri olmadığı için bugünlerde çocukların da görmesini istediğini söyledi.

Ayasofya-i Kebir Camii'ne girmek üzere sıra bekleyen Murat Kaan ve Büşra Alpdoğan ise küçük kızlarıyla İzmir'den geldiklerini anlattı.

Murat Kaan Alpdoğan daha önceleri İstanbul'da yaşadığını belirterek, "Birçok noktasını keşfetmeleri lazım. Her yerin tadı ayrı güzel o yüzden bütün İstanbul'u gezmelerini tavsiye ederim." dedi.

Çocuklarıyla Sultanahmet Camisi'ni gezen Emin Sağ ise tatilleriyle ilgili, "Büyüklerimiz uzakta olduğu için pek onların yanına gidemedik, kutsal yerlerimizi gezdireyim çocuklara dedim. Daha önce ufaklıkları getirmiştim ama ablaları üniversiteye hazırlığından dolayı gelememişti. Bugüne kısmetmiş." diye konuştu.

ANITKABİR'DE BAYRAM TATİLİNDE ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU



Resmi tatillerde ziyarete açık olan Anıtkabir, bayram tatilinde Türkiye'nin dört bir yanından her yaştan binlerce kişiyi ağırladı.

Çoğunluğu aileleriyle birlikte gelen ziyaretçiler, çocuklarıyla Anıtkabir önünde hatıra fotoğrafları çektirdi.

Anıtkabir'deki Misak-ı Milli Kulesi'nden girilen Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi önünde de ziyaretçiler kuyruk oluşturdu.

Atatürk'ün mozolesine getirdikleri çiçekleri bırakan ziyaretçilerden bazıları saygı duruşunda bulundu, bazıları dua etti.

PAMUKKALE'Yİ BAYRAM TATİLİNİN 6 GÜNÜNDE YAKLAŞIK 50 BİN ZİYARETÇİ GEZDİ



Türkiye'nin önemli turistik merkezleri arasında yer alan ve travertenleri, şifalı termal suyu, çevresindeki antik kentlerle dört mevsim turist çeken Pamukkale'de, bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor.

Pamukkale'yi, tatilin başladığı cumartesi gününden bu yana yaklaşık 50 bin yerli ve yabancı turist gezdi. Giriş kapılarındaki ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle zaman zaman uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.

Ocak-mart döneminde 259 bin 19 kişinin ziyaret ettiği ören yerine gelenler, pamuk beyazlığındaki travertenlerde yürüdü, su dolu havuzlara girme şansı yakaladı.

Bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmeyen turistler, güzel anılarını ölümsüzleştirdi. Her mevsim 36 derece sıcaklığa sahip antik havuza giren ziyaretçiler bölgedeki Hierapolis Antik Kenti'ni de gezme fırsatı buldu.

Antalya'dan bayram ziyareti için ailesiyle kente gelen Ali Ağbaba, ilk kez geldiği Pamukkale'yi çok beğendiğini söyledi.

Ağbaba'nın kızı Ecrin Ağbaba ise böyle bir güzelliği yerinde gördüğü için kendini şanslı hissettiğini belirtti.

TARİHİ GELİBOLU YARIMADASI'NDA BAYRAM YOĞUNLUĞU



Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı, kültürel, tarihi ve doğal dokusu ile Ramazan Bayramı'nda da çekim alanı oldu.

Bayram tatili nedeniyle Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Gelibolu Yarımadası'na gelen turistler, Şehitler Abidesi, 57. Alay Şehitliği, Akbaş Şehitliği, Seyit Onbaşı, Yahya Çavuş, Conkbayırı ve Arıburnu bölgelerini ziyaret etti. Şehitliklerde dua eden ziyaretçiler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Alçıtepe köyündeki Hilal-i Ahmer Hastane Müzesi, 1915 Siper Canlandırma Alanı, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi de ziyaretçilerin en çok dikkatini çeken müzeler arasında yer aldı. Ziyaretçiler, Bigalı, Seddülbahir ve Kilitbahir kalelerine de uğradı.

Abide, anıt ve şehitlikleri birbirine bağlayan yollarda zaman zaman araç kuyrukları oluştu.

BURSA'NIN TARİHİ VE TURİSTİK YERLERİNDE BAYRAM HARAKETLİLİĞİ YAŞANDI



Her köşesi tarih kokan Bursa'da, geçmişin izlerini bugüne taşıyan manevi mekanlar, tüm heybetiyle yerli ve yabancı turistleri kendine çekti.

Bayramın üçüncü günü kentteki tarihi ve turistik yerleri gezip değerlendirmek isteyen vatandaşlar, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Hanlar Bölgesi ile dünyaya asırlarca hükmeden Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi ve oğlu Orhan Gazi'nin türbelerinin bulunduğu Tophane Parkı'nda yoğunluk oluşturdu.

Oğlu Orhan Gazi'nin Bursa'yı fethetmesinin ardından vasiyeti üzerine "Gümüşlü Kümbet" olarak bilinen yere defnedilen Osman Gazi'nin türbesinde alp kıyafetli jandarma personelince tutulan saygı nöbeti devrine şahit olmak isteyen vatandaşlar kalabalığa neden oldu.

Türbelerin giriş kapılarındaki ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle zaman zaman uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.

Ulu Cami, cuma namazında yaşanan yoğunluğun ardından vakit namazı ve ziyaret için gelen çok sayıda vatandaşı da ağırladı.

Yerli ve yabancı turistler, Osmanlı padişahlarından 2. Bayezid tarafından yaptırılan ve kozalardan elde edilen ipek kumaşlarla Bursa'nın tekstil merkezi olmasında önemli rol oynayan Kozahan ve çarşılara akın etti.

Tarihi mekanlarda bol bol fotoğraf çektiren vatandaşlar, kimi zaman bank ve yeşil alanlarda oturarak güzel havanın tadını çıkardı.

Kent içinden ve il dışından gelen vatandaşlar, Cumhuriyet Caddesi ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda da yoğunluk oluşturdu

.Bayram tatili dolayısıyla ailesiyle İstanbul'dan geldiğini belirten Mehmet Bıyıklı, Bursa'nın kültürel yerlerini keşfetmek için geldiklerini anlattı.

Sabah saatlerinde gelip kentte kahvaltı yaptıklarını dile getiren Bıyıklı, "Oradan teleferiğe çıktık. Teleferikte keyifli vakit geçirdik, orada indik şimdi Tophane'de Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerini geziyoruz. Aşağı ineceğiz bir Kapalı Çarşı, Bıçakçılar Çarşısı ondan sonra şehrin yerel yemeklerinden yemeyi, keyifli bir vakit geçirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Bıyıklı, İstanbul'a yakın olduğu için Bursa'ya gelmeyi tercih ettiklerini, kentteki bayram yoğunluğunu İstanbul'daki kadar bulmadıklarını sözlerine ekledi.

Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde 13 yıldır macun sattığını belirten Muhammed Özdoğanlar ise ilk defa bir bayram tatilinde bu denli yoğunluğa şahit olduğunu ifade etti.

Bursa'nın turistik bir şehir olduğunu anımsatan Özdoğanlar, "Bursa'mız zaten tarihi bir yer olduğu için ziyaretçileri çok oluyor. Hepsine de teşekkür ederiz. Geliyorlar Bursa'mızı görüyorlar, biz de bir şeyler kazanıyoruz." dedi.

MUŞ'TA ZİYARETÇİLER BAYRAMIN SON GÜNÜNÜ TARİHİ MURAT KÖPRÜSÜ'NDE DEĞERLENDİRİYOR



Murat Nehri üzerine yaptırılan 188 metre uzunluğundaki 12 gözlü tarihi Murat Köprüsü, Muş'ta en çok ziyaret edilen yerlerin başında geliyor.

Selçuklu mimarisiyle inşa edilen kente 13 kilometre uzaklıktaki tarihi köprü ve çevresindeki mesire alanlarında Ramazan Bayramı'nın son gününde yoğunluk yaşanıyor.

Muşluların yanı sıra kente gelen yerli ve yabancı turistler, tarihi köprüyü gezerek fotoğraf çekiyor, köprünün çevresindeki yeşil alanlarda da doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı buluyor.

Ziyaretçilerden Seracettin Korkmaz, uzun zamandır Mersin'de ikamet ettiğini, bayram tatilinde Muş'a geldiğini söyledi.

Tatili memleketlerinde geçirmek istediklerini belirten Korkmaz, şöyle konuştu:

"Ovasıyla dağıyla taşıyla halkıyla güzel memleketimde bayramın tadını çıkardım. Muş'ta tarihi ve kültürel mekanlarımız çok. Başka illerden gelen misafirler de Murat Köprüsü'nü geziyor. Güzel bir ortam. Ben de bayramımı burada değerlendirmek istedim."

Hadis Çiçek ise "Arkadaşlarımız İstanbul'dan gelmişti. Biz de onları Murat Köprüsü'ne getirdik. Burada büyük bir yoğunluk var. Bayram tatilini burada değerlendiriyoruz. Misafirleri mutlu görünce biz de mutlu olduk." dedi.

İstanbul'dan gelen Oğuzhan Taş, tarihi Murat Köprüsü'nü gezdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Gayet güzel bir ortam, çok memnun kaldık. Düğünümüzü Muş'ta yapmış, fotoğraflarımızı da burada çekmiştik. Çok değişmiş, daha güzel bir mekan olmuş. Yeni kafeler açılmış. Bayramı burada ailemizle geçirmeyi tercih ettik. Herkesin bayramı mübarek olsun."

GÜMÜŞHANE'DEKİ CAM SEYİR TERASI TURİSTLERİN UĞRAK NOKTASI OLDU



İlçede 6 yıl önce inşa edilen 90 metrekarelik cam seyir terası, Zigana Dağı, Limni Gölü ve Karaca Mağarası'na yakınlığıyla bölgeye gelen turistlerin en fazla ziyaret ettiği yerler arasında bulunuyor.

Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, turizm sezonunun açılmasıyla birlikte cam seyir terasına ziyaretçilerin ilgi göstermeye başladığını söyledi.

Özdemir, Gümüşhane'de cam seyir terasının önemli bir turizm destinasyonu olduğunu belirterek, "Gurbetçiler yavaş yavaş ziyarete başladı. Tur firmalarının yetkilileriyle de ciddi görüşmeler yaptık. Bu sene cam terasımızda yoğunluk bekliyoruz." dedi.

Ülkenin farklı yerlerinde cam terasları olduğunu anımsatan Özdemir, "Torul'daki cam terasımıza çıkıldığında verdiği adrenalin duygusu çok etkileyici. Aynı zamanda doğanın güzelliği de turistleri buraya çekiyor." diye konuştu.

Özdemir, cam seyir terasına ilgiyi daha da artırmak için Kültür ve Turizm Bakanlığına proje sunduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"İnsanlar burada artık farklı şeylerin olmasını bekliyor. Torul'un içerisinden cam terasa yürüyüş yolu yapmayı planlıyoruz. Ziyaretçiler araçlarını ilçe merkezinde bırakacak, yürüyerek cam terasa çıkabilecekler. Işıklandırması ve çevre düzenlemesi gibi yeni çalışmalarla cam terasımız daha güzel bir görünüm kazanacak. Bu sezon cam seyir terasta 200 bin yerli ve yabancı turist ağırlayacağımızı düşünüyorum. Şu anda rakamlar da bu yönde ilerliyor. Özellikle Kurban Bayramı döneminde yoğunluk bekliyoruz."

Bayram tatili için Bursa'dan geldiğini belirten Burcu Yeşil, "Daha önce cam seyir terasına gelmiştim, anısı kalmıştı, tekrar gelmek istedik. Güzel, beğeniyoruz." dedi.

Ziyaretçilerden Bayram Koca, "Burası çok güzel bir yer. İkinci gelişim. Mükemmel, görsel ve doğa olarak harika bir yer. Herkese tavsiye ederiz." diye konuştu.

Cevat Koca, terastan aşağıya bakmaya korktuğunu dile getirerek, "Kardeşime ve korkuluklara tutunarak gezebildim. Çok güzelmiş. Nasip olursa ilerleyen yıllarda yine geleceğim." ifadelerini kullandı.

İZMİR DOĞAL YAŞAM PARKI'NI TATİLDE 150 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ



Çiğli ilçesinde 400 bin metrekare alana kurulu olan ve 127 türden 1333 hayvana ev sahipliği yapan park, bayram tatilinde İzmir'in yanı sıra diğer illerden gelenlerden de ilgi gördü.

Parkı, cumartesi gününden bu yana, çoğunluğunu çocuklu ailelerin oluşturduğu 150 bin kişi ziyaret etti. Ziyaretçiler dolayısıyla park girişinde uzun kuyruklar oluştu.

Sevdikleri, merak ettikleri hayvanları yakından görme ve besleme fırsatı bulan çocuklar, bol bol fotoğraf çektirdi. Miniklerin en çok ilgi gösterdiği hayvanlar filler, aslanlar ve lemurlar oldu.

İzmir Doğal Yaşam Parkı Müdürü Hande Özyoğurtçu, bayram tatilinde havanın da güzel olmasıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşadıklarını söyledi.

Çocukların alanı heyecanla gezdiğini aktaran Özyoğurtçu, "Bu mevsimin güzel yanı yeni doğumlarımızın olması. Bahçemizde yeni bir zebra yavrumuz var. O yavruyu ve annesinin onu emzirdiğini görmek çocukların çok hoşuna gidiyor. Çocuklar için hayvanlarla yakın temas kurabildikleri çocuk hayvanat bahçemiz var. Orada hayvanları sevebiliyor ve dokunabiliyorlar. Lemurlar çok hareketli ve sevimli hayvanlar. Çocukların çok ilgisini çekiyor." diye konuştu.

Doğal yaşam parkının ziyaretçilerinden Sofia Şahin, İzmir'de yaşamalarına rağmen parka ilk kez geldiklerini kaydederek, "Oğlumla geldik. Şaşkınlıkla hayvanları izliyor. İlk defa aslan gördü. 'Büyük kedi' dedi." ifadelerini kullandı.

Fatih Akın, çocuğunun hayvanları görmesi için geldiklerini belirterek, "Hep televizyondan görüyordu hayvanları. Getirmek istedik. Onun için de bir tecrübe oldu." dedi.

Parkın çocuk ziyaretçilerinden Zeynep Azra Kökalp de hayvanları görmek için ailesiyle Aydın'dan geldiklerini anlattı. Kökalp, aslan, örümcek, yılan, puma ve fili gördüğünü, en çok aslan ve pumayı sevdiğini dile getirdi.

BATI KARADENİZ'İN TURİZM BELDELERİ BAYRAMDA TATİLCİLERİN AKININA UĞRADI



Helenistik, Arkaik, Klasik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu Amasra, bakir koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Yeşilin tonları ve denizin mavisiyle bütünleşen doğasıyla ilgi çeken ilçede, Büyük Liman ve Küçük Liman mevkisindeki otoparklar tamamen doldu.

Çay bahçeleri ve parklarda oturup güneşli havanın tadını çıkaran tatilciler, özellikle Amasra Kalesi ve Çekiciler Çarşısı'nda yoğunluk oluşturdu. Mendirek ve kayalıklarda oturan vatandaşlar da bol bol fotoğraf çekti.

Belediye Başkanı Recai Çakır, ilçede 5 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonların tamamının dolduğunu, binlerce günübirlik turistin ilçeye geldiğini söyledi.

Başta Ankara olmak üzere İstanbul, İzmir ve Antalya gibi illerden çok sayıda ziyaretçi ağırladıklarını aktaran Çakır, şunları kaydetti.

"Ankara'nın en yakın sahili ve İstanbul'a yakınlığıyla büyük şehirlerdeki insanların tercihi olan Amasra, bu bayram tatilinde de ciddi yoğunluk yaşıyor. 6 bin nüfuslu ilçede günübirlik ziyaretçi sayısı 60 bini aştı. Özellikle bugün ilçe girişinde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu ve misafirlerimiz ilçe merkezine girmekte dahi güçlük çekiyor. Merkezdeki tüm otoparkların dolması nedeniyle sürücüleri ilçe girişindeki mahallelere ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi alanına yönlendiriyoruz. İlçemizdeki bu yoğunluk, bayram tatili sonuna kadar artarak devam edecektir."

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran da her mevsim günübirlik tatilci ağırlamalarında balık ve salata ağırlıklı mutfak kültürünün de etkili olduğunu kaydetti.

Özellikle balık lokantalarında uzun kuyruklar oluştuğunu aktaran Boran, "Amasra Kalesi, Tavşan Adası ve Çekiciler Çarşısı gibi tarihi ve turistik yerleri gören misafirlerimiz, balıkçı lokantalarında taze çeşitlerle ziyafet yapma imkanı buluyor. Misafirlerimizin iyi bir bayram tatili geçirebilmesi için her türlü tedbir alındı." ifadesini kullandı.

SAFRANBOLU



Safranbolu'da da bayram tatili dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konakların eşsiz güzelliğinde gezmek ve konaklamak isteyenler ilçeye akın etti.

18. ve 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında inşa edilen, genellikle üç katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanmış, estetik biçimde şekillendirilmiş tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu, bayram tatilinde yerli ve yabancı turistlerden ilgi gördü.

"Dünyada en iyi korunan ilk 20 kent" arasında gösterilen Safranbolu'da, yaklaşık 4 bin 500 yatak kapasiteli konak, pansiyon ve otellerin tamamı doldu.

MUĞLA'DAKİ TURİZM MERKEZLERİNDE BAYRAM YOĞUNLUĞU



Akyaka'da yerli ve yabancı turistler sahilleri hareketlendirdi. Akçapınar, Çınar ve Turnalı sahillerinde de turistler denize girip güneşlendi.

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde özellikle İzmir, Aydın, Denizli, Burdur ve Isparta'dan gelen tatilciler, Muğla - Ula kara yolu ile Marmaris - Akyaka girişinde oluşan uzun kuyruk nedeniyle bir süre beklemek zorunda kaldı.

Akyaka'daki giriş ile çıkış noktalarında trafik yoğunluğunu azaltmak ve yol kontrolünü sağlamak için çok sayıda jandarma trafik timi de görev yaptı.

Oluşan uzun araç kuyrukları Anadolu Ajansı ekiplerince dronla izlendi.

Marmaris'te turistler ve vatandaşlar denize girip güneşlendi. Uzunyalı, Atatürk Caddesi ve Yat Limanı boyunca yürüyüş yaptı.

Uzunyalı, İçmeler, Kızkumu Plajları'nda yoğunluk gözlendi.

Adrenalin tutkunu turistlerde su sporları istasyonlarında paraşüt ve jet ski binerek eğlendi.

Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının ise 20 derece ölçüldüğü Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ile Kumburnu plajlarında tatilciler yoğunluk oluşturdu. Bazı tatilciler denize girerken bazılar ise sahilde güneşlenmeyi tercih etti.

Macera tutkunları da Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş yaparak Ölüdeniz manzarasını izleme fırsatı buldu.

MUĞLA'DAKİ SAKLIKENT KANYONU'NDA BAYRAM TATİLİ YOĞUNLUĞU



Kanyona girmek isteyen tatilciler uzun kuyruklar oluşturdu. Hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü ilçede bazı ziyaretçiler kanyonun soğuk suyunda serinledi.

Bazı tatilciler dar ve yüksek kayalıklar arasında ilerlemeye çalıştı, bazıları da kanyon içinde bulunan çamuru vücutlarına sürdü.

Kanyonu ziyaret eden Ferda Özer, bayram tatili dolayısıyla gelen misafirlerini Saklıkent'e getirdiklerini söyledi.

Bu aylarda ziyaretçinin az olduğunu bayram nedeniyle kanyonda yoğunluk yaşandığını anlatan Özer, "Temmuz ağustos aylarında çok kalabalık oluyor. Bu dönemde burası daha güzel. Suyu çok soğuk ama beni çok etkilemediği için çok keyifli." dedi.

İzmir'den ailesiyle kanyonu ziyarete gelen Serdar Yıldız ise doğal güzellikleri keşfettiklerini ve çok keyif aldıklarını kaydetti. Suyun buz gibi olduğunu ifade eden Yıldız, kendine güvenenlerin suya girmesini tavsiye etti.

KAPADOKYA'DA YILIN ÇEYREĞİNDE 531 BİN 607 TURİST AĞIRLANDI



Nevşehir'de düzenlenen bayramlaşma programına katılan Vali Fidan, gazetecilere, turizm verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Fidan, peribacaları, yer altı şehirleri, kayadan oyma tarihi mekanları ile tanınan Kapadokya'da turizm hareketliliğinin 12 ay boyunca sürdüğünü, bayram tatili dolayısıyla günde yaklaşık 50 bin kişinin konakladığını söyledi.

Kapadokya'da yıl sonuna kadar 5 milyondan fazla yerli ve yabancı turistin ağırlanacağının beklendiğini dile getiren Fidan, şöyle konuştu:

"Memnuniyetle görüyoruz ki bayram tatili dolayısıyla tesislerimizde yüzde 100'e yakın doluluk var. İlk üç aylık verilere baktığımızda geçen yıl 441 bin olan ziyaretçi sayımız, bu yılın ilk üç ayında 531 bine çıkmış durumda. Kapadokya sadece doğal güzellikleri ile değil, tarihi, mimarisi, gastronomisi ve yaşam kültürüyle gezilmeyi hak eden bir bölge. Burayı görmemiş olanları bölgemize davet ediyoruz. Bu yılın turizm sektörü açısından güzel bir yıl olacağını görüyoruz. Günde yaklaşık 50 bin kişi misafir edecek kapasitemiz var."

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 2024'ün ilk çeyreğinde Göreme Açık Hava Müzesi 154 bin 846, Zelve Ören Yeri 149 bin 25, Kaymaklı Yeraltı Şehri de 90 bin 590 ziyaretçi ile en çok turist ağırlanan merkezler oldu.

Kapadokya'daki turizm merkezlerini geçen yılın aynı döneminde 441 bin 834 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.