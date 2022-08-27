'Kehanet merkezi' bilinenden çok daha uzun süre kullanılmış

'Kehanet merkezi' bilinenden çok daha uzun süre kullanılmış

Klaros Kazısı Bilimsel Danışmanı Dr. Onur Zunal, "Klaros çok tanrılı inanca ait bir pagan kutsal alanı. Hristiyanlığın başlangıcıyla önemini yitirdiği biliniyordu sonrasında da terk edildiği düşünülüyordu. Bizim yaptığımız çalışmalarla özellikle Klaros'un, Hz. İsa'dan sonra 7'nci, 8'inci yüzyıllara kadar kullanıldığı tespit edildi" dedi.

