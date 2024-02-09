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09 Şubat 2024 Cuma 12:00:00 - Güncelleme:09 Şubat 2024 Cuma 12:00:00

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 179 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

Kaynak: AA

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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 179 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 179, Palandöken'de 175, Hakkari'de 168, Sarıkamış'ta 147, Ergan'da 124, Ovacık'ta 77, Mersivan'da 71, Yalnızçam'da 69, Erciyes'te 65, Kartepe'de 56, Çambaşı'nda 50, Uludağ'da 46, Haserek'te 44, Ilgaz'da 31, Keltepe'de 30, Abalı'da 27, Kop'ta 26, Yıldıztepe, Zigana ve Yıldızdağı'nda 25, Denizli'de 16, Hazarbaba'da 8 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez09.02.2024En düşükEn yüksek
HakkariPB-15-1
KartalkayaS-34
SarıkamışS-51
PalandökenPB-60
ErganÇP-32
ErciyesKY-32
KartepePB411
UludağPB18
ÇambaşıÇB25
YıldıztepeÇB05
MersivanPB-91
YalnızçamPB-123
IlgazAB-24
Yıldız DağıKKY16
ZiganaS-33
KopS-23
DenizliÇB-25

(PB: Parçalı bulutlu, KY: Kar yağışlı, S: Sisli, KKY: Karla karışık yağmurlu, ÇB: Çok bulutlu, AB: Az bulutlu)

Etiketler : kayak merkezleri kar kalınlığı kartalkaya
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