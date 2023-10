Japonya gezi rehberiniz

Başkent Tokyo'nun neon ışıklarından, Kyoto'nun pek çok mabet ve tapınağının dinginliğine kadar uzanan birbirinden güzel şehirleriyle göz kamaştıran Uzakdoğu'nun masalsı diyarı Japonya, birbirinden güzel doğa harikalarına ev sahipliği yapan muhteşem coğrafyası ile ziyaretçilerine büyüleyici bir dünyanın kapılarını açıyor. Birbirinden harika şehirleri, şaşırtıcı güzellikteki tapınakları ve enfes sokak lezzetleriyle modern yaşam tarzını eski gelenekler ile harmanlayan Japonya, her yönüyle oldukça ilham verici. Japonya'yı tek cümleyle tarif etmemiz gerekse kesinlikle "Geleneklerle akılalmaz teknolojik gelişmelerin buluştuğu yer" derdik. Tam da bu yüzden Japonya'da -özelikle Tokyo ve Kyoto gibi büyük metropollerde- hiç uyumayan şehirlere özgü dinamizmi bulabileceğiniz gibi; birkaç yüz kilometre mesafede bulunan Fuji Dağı ve çevresinde muhteşem bir sükunet ve doğa ile karşılaşabilirsiniz.

Tapınaklar Şehri Kyoto ile başlayalım... Gizemli yerlere yolculuk hissi uyandıran Kyoto, 1000 yıl boyunca Japonya'ya başkentlik etmiş olmasıyla zenginliği ve gücünü mimarisinden yaşam alışkanlıklarına kadar her noktada yaşatmaya devam ediyor.

MİSTİK BİR KENT KYOTO

İmparatorluğun izlerini taşıyan Kyoto eşsiz tapınakları, büyüleyici bahçeleri, geleneksel çay evleri ve Geisha bölgesiyle belgeselden farksız. Şehir; Tokyo ve Osaka'nın tam tersine adeta gelenek ve kültürle dolu. Binlerce yıllık imparatorlukların ayak izlerini takip edebileceğiniz UNESCO Dünya Mirası Alanı olan Kyoto'da; Altın Köşk olarak da bilinen Kinkaku-ji'yi görmeden buradan ayrılmamalısınız. Şehrin beş büyük Zen Tapınağı arasında yer alan Tenryuji, Gümüş Köşk "Gingaku-ji" ve Sansusangendo tapınaklarını mutlaka gezmelisiniz.

HAKONE'NİN BÜYÜLÜ DOĞASI HARİKA

Japonya'nın doğasıyla büyüleyen şehirlerinden biri olan Hakone'nin en büyüleyici yanı şüphesiz arkasında yükselen Fuji Dağı manzarası. Bir hayli bakımlı yürüyüş parkurlarına ev sahipliği yapan Hakone'ye geldiğinizde öncelikle Japonya'da türünün ilk örneği olan dünyaca ünlü Hakone Açık Hava Müzesi'ni ziyaret etmenizi öneririz. Güzel bakımlı çimler ve bahçelerin dönümlerinde yer alan koleksiyonuyla göz kamaştıran bu müze, dünyanın en beğenilen heykeltıraşlarından bazılarının yaptığı 1000 heykeli içermekte.

ÇILGIN ŞEHİR TOKYO'YU KEŞFEDİN

Algıları alt üst eden modern ve geleneksel, kalabalık ve huzurlu, hızlı ve sakin gibi tüm zıt kutupları buluşturan Japonya'nın çılgın şehri Tokyo, özellikle sakura dönemi için size onlarca destinasyon sunabilecek bir zenginliğe sahip. Tokyo'da ueno Onshi, Shinjuku Gyoen, Sumida, Koganei, Inokashira parkları Sakura seyri için en güzel noktalar. 1889'dan beri Japonya'nın başkenti olan bu şehir, 38.1 milyonluk nüfusuyla 21. yüzyıl Japonyası'nın adeta dinamik bir merkez üssü. Bu şehri keşfetmeye Tokyo'nun en etkileyici tapınağı olan Senso-ji ile başlamalısınız. Merhamet Tanrıçası Kannon'un küçük bir altın heykeli barındırmak için 645 yılında inşa ettiği bu tapınak, gerçekten de görülmeye değer yerlerden.

KENDİNE HAS DOKUSU OSAKA'YI AYIRIYOR

Kendine has dokusu, yaşam stili ve zenginlikleriyle Tokyo ve Kyoto'nun arasından sıyrılan Osaka, otoyolları ve gökdelenlerle çevrili kanyonu andıran caddeleriyle bilim kurgu filmlerini çağrıştırsa da sokaklarında dolaşmaya başladığınızda bambaşka bir havaya giriyorsunuz. Michelin yıldızlı restoranları, yerel yemek kültürü, birincci sınıf müzeleri, lokal butikleriyle keşfetmesi en keyifli destinasyonlardan. Universal Studios'a ev sahipliği yapan şehir; gösterişli reklam panoları, birbirinden kaliteli restoranları ve mağazaları ile kesinlikle göz kamaştırıcı.

DOTONBORİ BÖLGESİ YEMEKLERİYLE ÜNLÜ

Genellikle çeşitli çiğ balıklardan hazırlanarak tüketilen Sashimi, kurutulmuş yosunla kaplı sushi pilavından yapılan Onigiri, Udon, Okonomiyaki ve Sukiyaki en lezzetli Japon yiyecekleri arasında yer alıyor. Yemek söz konusu olduğunda her an, her saatte ulaşılacak yemek yerlerinin olması şüphesiz her kültür için alışıldık bir durum değil. Ancak Japon mutfağı denildiğinde Osaka'nın önemi kesinlikle tartışılmaz. Özellikle Dotonbori Bölgesi ve Kuromon Pazarı sokak yemekleri ile dünyaca ün yapmış yerlerinden.