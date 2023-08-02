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02 Ağustos 2023 Çarşamba 15:08:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2023 Çarşamba 15:08:00

İstanbul'u ziyaret eden yabancı turist yüzde 17 arttı

Kaynak: AA

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İstanbul'a yılın ilk 6 ayında gelen yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artışla 7 milyon 903 bin 538 oldu. İstanbul'u tercih eden yabancı ziyaretçiler arasında Ruslar 171 bin 936 kişiyle ilk sırada yer aldı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul'a 2022'nin ilk 6 ayında 6 milyon 755 bin 300 yabancı turist geldi. Turist sayısı bu yılın aynı döneminde yüzde 17 artarak 7 milyon 903 bin 538 olarak hesaplandı. Yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 148 bin 238 artış gösterdi.

Haziranda 1 milyon 627 bin 57 yabancı turisti ağırlayan kenti geçen yılın aynı ayında 1 milyon 470 bin 586 yabancı turist ziyaret etmişti. Böylece haziranda gelen yabancı turist sayısı geçen yıla göre yaklaşık yüzde 11 arttı.

Haziranda turistlerin 1 milyon 584 bin 232'si hava, 42 bin 825'si deniz yolunu tercih etti. Bu ayda kente hava yoluyla gelenlerin geçen yıla göre yüzde 9, deniz yolunu tercih edenlerin ise yüzde 84 arttığı belirlendi.

Atatürk Havalimanı'ndan 1473, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 444 bin 270, İstanbul Havalimanı'ndan 1 milyon 138 bin 489 kişi İstanbul'a giriş yaptı.

Kente Tuzla Limanı'ndan 1776, Karaköy Limanı'ndan 37 bin 739, Sarayburnu Limanı'ndan 1096, Zeytinburnu Limanı'ndan 1539, Ambarlı Limanı'ndan 308, Haydarpaşa Limanı'ndan 299, Pendik Limanı'ndan 35, Marmara Limanı'ndan ise 33 yabancı ziyaretçi geldi.

Kente gelenlerin yüzde 69,97'si İstanbul Havalimanı'nı, yüzde 27,31'i Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nı tercih etti.

TURİST SAYISINDA RUSLAR İLK SIRADA

İstanbul'u tercih eden yabancı ziyaretçiler arasında Ruslar 171 bin 936 kişiyle ilk sırada yer aldı.

Rusya'yı 115 bin 987 turistle Almanya, 102 bin 801 kişiyle ABD, 84 bin 801 ziyaretçiyle İran, 84 bin 196 kişiyle Suudi Arabistan, 75 bin 91 turistle İngiltere, 50 bin 149 ziyaretçiyle İtalya, 44 bin 560 kişiyle Fransa, 42 bin 315 ziyaretçiyle Irak, 39 bin 522 kişiyle İsrail, 38 bin 358 turistle Özbekistan, 38 bin 258 turistle Kuveyt, 35 bin 301 kişiyle Kazakistan, 29 bin 305 ziyaretçiyle Ürdün, 23 bin 912 turistle Hindistan takip etti.

İstanbul'u haziranda ziyaret edenlerin yüzde 10,57'sini Ruslar, yüzde 7,13'ünü Almanlar, yüzde 6,32'sini ABD'liler, yüzde 5,21'ini İranlılar oluşturdu.

Onları yüzde 5,17 ile Suudi Arabistanlılar, yüzde 4,62 ile İngilizler (Birleşik Krallık), yüzde 3,08 ile İtalyanlar takip etti.

Haziranda 194 ülkeden turist gelen kenti Tuvalu ve Vatikan'dan birer, Papua Yeni Gine'den 2 kişi kenti ziyaret etti.

SALGIN ÖNCESİ YILDAKİ TURİST SAYILARI GEÇİLDİ

Öte yandan, İstanbul'a 2019'un ilk 6 ayında 6 milyon 777 bin 208, 2020'de 2 milyon 421 bin 818, 2021'de 2 milyon 720 bin 283 yabancı turist gelmişti.

Bu yılın ilk 6 ayındaki turist sayısı Kovid-19 salgını öncesindeki 2019'un aynı dilimine göre yüzde 17, salgın dönemindeki 2020'ye yüzde 226, 2021'e göre yüzde 191 arttı.

Etiketler : istanbul yabancı turist turizm
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