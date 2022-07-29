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29 Temmuz 2022 Cuma 17:45:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2022 Cuma 17:45:00

İstanbul, Time dergisinin 'Dünyanın En Harika Yerleri' listesinde yer aldı

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İstanbul, Time dergisinin "2022 yılının 50 en harika yeri" listesine girdi.

Time dergisinin bu haftaki sayısının kapak konusu, "Dünyanın En Harika Yerleri" oldu.

Toronto, Miami, Bogota, Marsilya, Nairobi, Seul, Kuzey Kutup bölgesi ve Dolni Morava ile beraber dergi kapağında ismi sayılan şehirler arasında İstanbul da ilk sırada yer aldı.

Time dergisinin her yıl açıkladığı listede, bu yıl Kovid-19 salgını sonrası ekonomik toparlanmada başarılı olan, sürdürülebilirliğe önem veren, bu alanda yatırımlar yapan ve olumlu yönde büyüyen, ziyaret edilmesi tavsiye edilen 50 şehre yer verildi.

Derginin dünya genelinde görev yapan muhabirlerinin ve okuyucularının oluşturduğu liste, İstanbul haricinde şöyle sıralandı:

"Park City (Utah), Detroit (Michigan), Miami (Florida), San Francisco (California), Jamaica, Toronto (Kanada), Riviera Nayarit (Meksika), Portland (Oregon), Tofino (Britanya Kolumbiyası), Dolni Morava (Çek Cumhuriyeti), Valencia (İspanya), Devon (İngiltere), Portree (İskoçya), Madeira (Portekiz), Alentejo (Portekiz), Kaunas (Litvanya), Calabria (İtalya), Skelleftea (İsveç), Kopenhag (Danimarka), Marsilya (Fransa), Selanik (Yunanistan), Ilulissat (Grönland), Ras Al Khaimah (Birleşik Arap Emirlikleri), Doha (Katar), Nairobi (Kenya), Hwange National Park (Zimbabwe), Franschhoek (Güney Afrika), Seul (Güney Kore), Kerala (Hindistan), Ahmedabad (Hindistan), Great Barrier Reef (Avustralya), Queenstown (Yeni Zellanda), Historic Silk Road Sites (Özbekistan), Trans Bhutan Trail (Butan), Bali (Endonezya), Kyushu Adaları (Japonya), Boracay (Filipinler), Setouchi Adaları (Japonya), Fremantle (Avustralya), Lower Zambezi National Park (Zambiya), Kigali (Ruanda), Galapagos Adaları (Ekvador), Sao Paulo (Brezilya), Rapa Nui (Şili), Salta (Arjantin), El Chalten (Arjantin), Bogota (Kolombiya)."

"KLASİK BİR YENİDEN DOĞUŞ"

Dergide, İstanbul'un anlatıldığı bölüme "Klasik bir yeniden doğuş" başlığı atıldı. "Ülkenin adının Türkçe olarak kullanılmaya başlandığı Türkiye'nin en büyülü şehri İstanbul, kendi başına bir Rönesans yaşıyor." ifadesine yer verilen dergide, İstanbul'un tarihi semtlerinden Karaköy'de açılan Galataport'un dünyanın ilk yer altı yolcu terminaline sahip kruvaziyer limanı olduğu belirtildi.

Pritzker Ödülü sahibi mimar Renzo Piano tarafından tasarlanan İstanbul Modern Sanat Müzesi'ne değinilen dergide, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) hakkında da bilgi verildi.

AKM'nin eski binasının 2008'de kapatıldığı, yıkılıp yeniden yapıldığı, 13 yıl aradan sonra geçen yıl faaliyete yeniden başladığı anlatılan dergide, yeniden tasarlanan mekanda konser salonları, tiyatrolar, galeri ve kütüphane bulunduğu kaydedildi.

Etiketler : time dergisi istanbul şehir
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