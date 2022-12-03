Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 25 Kasım - 01 Aralık arasındaki istatistiklerine göre; İstanbul Havalimanı, günde ortalama bin 210 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı'nı bin 153 uçuş ile Londra Heathrow Havalimanı ve bin 108 uçuş ile Paris-Charles de Gaulle Havalimanı takip etti.

SALGIN ÖNCESİ PERFORMANSI YAKALAYAN TEK HAVALİMANI



EUROCONTROL istatistiklerine göre Avrupa'daki en yoğun 10 havalimanı içerisinde salgın öncesi dönemi ifade eden 2019 yılı performansının üzerine çıkabilen tek havalimanı olarak da İstanbul Havalimanı'nı öne çıktı.