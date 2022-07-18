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18 Temmuz 2022 Pazartesi 14:54:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2022 Pazartesi 14:54:00

Iğdır'daki Tuz Dağı'nı 1 yılda 80 bin kişi gezdi

Kaynak: AA

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Iğdır'daki Tuz Dağı'nın içinde bulunan Tuz Terapi Merkezi'ni 1 yılda 80 bin kişi ziyaret etti.

Tuzluca ilçesinde gezi amaçlı açılan ve çalışmaların hala devam ettiği mağara içindeki Tuz Terapi Merkezi'ne her geçen gün ilgi artıyor.

Bölgenin tuz ihtiyacının karşılanması maksadıyla yapılan kazı çalışmaları sonucu oluşan mağara galerilerinin bulunduğu Tuz Dağı'nda açılan ve sağlık turizmine kazandırılması planlanan mağaralar ziyaretçileri ağırlıyor.

Valilik öncülüğünde başlatılan çalışmaların hala devam ettiği, geçen yılın haziran ayında sadece ziyaret amaçlı hizmete açılan mağaraları Kaymakamlık verilerine göre yaklaşık 12 ayda 80 bin kişi ziyaret etti.

Ziyaretçilerden Niyazi Dağdelen, AA muhabirine, bölgeyi ilk kez gördüğünü ve çok beğendiğini söyledi.

Ailesiyle mağaraları gezdiğini ifade eden Dağdelen, "Oksijen fazla, içerisi çok serin. En ilgimi çeken ise mağaraların bayağı yüksek olması ve sütunlar üzerinde durmasıydı. Bir de ilk girişte çok soğuk bir sirkülasyon vardı, soğuk bir rüzgar geliyor." diye konuştu.

Etiketler : Tuz Terapi Merkezi mağara Tuz Dağı
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