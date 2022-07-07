Efes Antik Kenti, "Müzekart GNS" ile gençleri ücretsiz ağırlamaya hazırlanıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere müze ve ören yerlerine ücretsiz girebilecekleri "Müzekart GNS" dağıtacaklarını açıklaması üzerine, Celsus Kütüphanesi, Yamaç Evleri, antik tiyatrosu ve ihtişamlı tapınaklarıyla dünyanın dört bir yanından ziyaretçiyi kendisine çeken UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Efes Antik Kenti'ndeki yoğunluğun da artması bekleniyor.

Proje çerçevesinde kartlarını "gencnesever.com" internet sitesinden aldıktan sonra 300'den fazla müzeyi ücretsiz gezme imkanına kavuşan gençlerin en çok ilgi göstermesi beklenen ören yeri ve müzeler arasında Efes Antik Kenti de yer alıyor.

Müze Müdürü Topal'dan gençlere davet

Efes Arkeoloji Müzesi Müdürü Cengiz Topal, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında hazırlanan protokolle "Genç Ne Sever" platformu kapsamında 18-25 yaş arası gençleri ağırlamayı beklediklerini söyledi.

Müzekart GNS ile gençlerin Efes Antik Kenti'ne de ücretsiz giriş yapabileceğini kaydeden Topal, "Aslında bizim bütün yaş grubundan ziyaretçilerimiz var. Örneğin öğrenci gruplarından teknik olarak gezi yapanlar var. Mimarlık, sanat tarihi, arkeoloji öğrencileri de geliyor. Daha küçük yaş gruplarından estetik sanat zevkini edinmek için gelen de var. Yeni projenin de gençleri antik kent ve müze gezmeye teşvik edeceğini düşünüyorum. Bu anlamda önemli bir proje" dedi.

"Antik kenti yaşayabilecekler"

Topal, 18 yaş altı grubun müzelere ücretsiz giriş yapabildiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Biz bu zaman aralığında da daha sonrasında da gençlerimizi müzelerimizde ve ören yerlerimizde ağırlamayı istiyoruz. Burada gençler, derli toplu bir antik kentin tarihi dokusunu algılayabilecekler, bir antik kenti yaşayabilecekler. Bundan 2 bin - 2 bin 500 yıl önceki yaşam hakkında, mimari hakkında ve yaşam seviyeleri hakkında bilgi sahibi olacaklar."

Bu yıl Efes Antik Kenti'nde yeni tip koronavirüs salgını öncesindeki ziyaretçi sayılarına ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Topal, kruvaziyerlerin Kuşadası ve İzmir Limanı'na dönmesiyle hareketliliğin arttığına işaret etti.