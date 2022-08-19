Bu gölde çiçek koparan yandı: Cezası 109 bin lira

Bu gölde çiçek koparan yandı: Cezası 109 bin lira

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kalafat köyündeki Nilüfer Gölü güzelliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Gölü, ekoturizme kazandırmak amacıyla bölgede bir orman parkı ve mesire alanı oluşturuldu. Bölgede koruma altındaki nilüfer çiçeklerini koparanlara, biyolojik çeşitliliği tahrip etmek ve zarar vermekten 109 bin TL ceza kesiliyor.

