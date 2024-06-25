Bayram tatilinde Safranbolu'ya ziyaretçi akını

Safranbolu, Kurban bayramı tatilinde en çok tercih edilen destinasyonların arasında yer aldı.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu, Osmanlı döneminden derin izler taşıyor.



Tarihin izlerini taşıyan Safranbolu'da hamam, cami, çeşme, köprü ve konaklar eşsiz güzellikler oluşturuyor.

Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, Safranbolu'ya adeta akın etti.

Safranbolu Turizm Danışma Bürosundan alınan bilgiye göre, 9 günlük bayram tatili boyunca ilçeye 302 bin 789 araç giriş yaptı, 10 bin turist konakladı, 42 bin kişi müzeler, Kristal Teras ve Hıdırlık Tepesi'ni ziyaret etti.