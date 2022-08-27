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27 Ağustos 2022 Cumartesi 16:25:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2022 Cumartesi 16:25:00

Antik Mısır'ın tarihine ışık tutan tarihi mezarlık: Beni Hasan

Kaynak: AA

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Mısır'ın el-Minye kentinin güneyindeki Mısır el-Vusta bölgesinde yer alan yüzlerce yıllık Beni Hasan Mezarlığı tarihe ışık tutmaya devam ediyor.

Milattan önce farklı asırlarda yaşamış olan önemli şahısların mezarlarına da ev sahipliği yapmış olan tarihi mezarlık, mimari yapısı ve duvarlarındaki cezbedici tasvirleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Bölgeyi ziyaret edenlerden arkeoloji bölümü öğrencisi Alya Tarık, AA muhabirine "Benim tarih ve tarihi yapılara özel bir ilgim var. Söz konusu mezarlar gerek mimari yapısı itibariyle gerek duvarlarındaki tasvirlerle gerçekten büyüleyici. Geçen asırlara rağmen ihtişamından ödün vermemiş bir yapı." dedi.

Tarihi yapılara olan ilgisinin yanı sıra arkeoloji bölümünde de eğitimini sürdüren Tarık, Mısır'ın binlerce yıllık bir tarihe sahip olduğunu ve geçmişten günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını aktardı.

"MEZARLARIN DUVARINDAKİ HER BİR RESİM AYRI BİR ANLAM TAŞIYOR"

Dağın içi oyularak odalar şeklinde inşa edilen ve yaklaşık 4 bin yıllık bir tarihe sahip olan tarihi mezarlığın duvarlarında yer alan renkli tasvirlerin her biri ayrı bir anlama sahip.

Ülkesinin tarihiyle övündüğünü belirten Tarık, mezarlıkların mimari yapısının büyüleyici olduğunu ve duvarlardaki tasvirlerin her birinin ayrı bir anlam taşıdığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Mezarların duvarındaki her bir resmin ayrı bir anlamı var. Mesela Kral Khety'nin mezarının duvarında dikkat çekici birçok resim mevcut. Örneğin; güreşen insanlar, savaş pozisyonuna geçmiş askerler, avlanan insanlar gibi çeşitli konulara işaret eden onlarca resim tasvir edilmiş."

"MISIR TARİHİNE İLGİ DUYANLARIN MUTLAKA GÖRMESİ GEREKEN BİR YAPI"

Tarihi mezarlığın bir başka ziyaretçisi Mustafa Abbas da özellikle tarihi yapılara duyduğu hayranlığından dolayı burayı görmeye geldiğini söyledi.

Söz konusu mezarlığın konumu itibariyle ulaşılması meşakkatli bir yer olduğunu kaydeden Abbas, "Burası bulunduğu konum itibariyle ulaşılması biraz zor bir yer. Ancak, kesinlikle antik Mısır tarihine ilgi duyanların mutlaka gelip, görmesi gereken bir yapı. Çok güzel detaylara sahip bir yer." dedi.

TARİHİ MEZARLIK 4 BİN YIL ÖNCESİNE KADAR DAYANIYOR

Mısır Turizm Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Beni Hasan Mezarlığı'nın 6. ila 12. Firavun hanedanlık dönemleri (MÖ 1985-1795) arasında inşa edildiği tahmin ediliyor.

Tarihi mezarlık çoğunlukla MÖ 21. ve 17. yüzyılları arasında kullanılmış olsa da mezarlığın tarihi, Eski Krallık (MÖ 3 bin yıllık döneme verilen ad) dönemine kadar dayanıyor.

Mezarlık ayrıca, Firavun hanedanlıklarının bazı hükümdarlarının yanı sıra Roma İmparatorluğu, eski Yunan ve çeşitli dönemlerde bölgede yaşamış olan önemli kişilerin de mezarlarına ev sahipliği yapıyor.

Etiketler : turizm turist mısır tarih mezarlık
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