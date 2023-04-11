VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
‘Mannu Çanakkale'den AKM'ye geldi
Dijitaldeki işler tam bir vasat
Bu sefer terzi
Tatil rotaları yunan adaları
Karahan'a hacker şoku
Farkındalık konseri
11 Nisan 2023 Salı 17:15:00 - Güncelleme:11 Nisan 2023 Salı 17:15:00

Antalya'ya bu yıl gelen yabancı turist sayısı 1 milyonu aştı

Kaynak: AA

ABONE OL

Antalya'ya 1 Ocak-9 Nisan döneminde hava yoluyla 1 milyon 72 bin 742 yabancı turist geldi, geçen yılın turist rekoru iki hafta önce kırıldı.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, turizm sezonuna hızlı başlayan kentte farklı ülkelerden gelen turistler, tatilin keyfini çıkarıyor.

Geçen sene 1 Ocak-23 Nisan döneminde 1 milyon yabancı turistin geldiği kenti, bu sene 1 Ocak-9 Nisan döneminde 1 milyon 72 bin 742 yabancı turist ziyaret etti.

Antalya'da, 1 milyon yabancı turist hedefine geçen yıla göre iki hafta öncesinden ulaşıldı. Kente en fazla turist gönderen ülkeler sırasıyla Rusya, Almanya, İngiltere ve Polonya oldu.

Etiketler : antalya hava yolu yabancı turist turizm

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX