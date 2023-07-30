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30 Temmuz 2023 Pazar 15:23:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2023 Pazar 15:23:00

Antalya 8 milyonu aşan turist sayısıyla rekor kırdı

Kaynak: AA

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Antalya bu yıl gelen 8 milyon 11 bin 828 turistle, 2019'u geride bırakarak turist sayısında rekor kırdı.

Vali Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından, "Turizmin başkenti Antalya'mızdan bir rekor daha... 29 Temmuz itibarıyla yıl başından bu yana Antalya'mıza gelen turist sayısı rekorlar yılı olarak bilinen 2019 yılını da geride bırakarak 8 milyon 11 bin 828 oldu. 2019 yılının 29 Temmuz tarihindeki sayı ise 8 milyon 4 bin 11'di." paylaşımında bulundu.

Antalya Havalimanı, 15 Temmuz Cumartesi günü 97 bin 900'ü dış hattan gelen yolcu olmak üzere toplam 207 bin 84 yolcuyla tüm zamanların yolcu trafiği rekorunu kırmıştı.

Kentteki iki havalimanına dün gelen toplam 100 bin 40 kişiyle dış hatlar günlük yolcu sayısı rekoru da kırılmıştı.

Etiketler : antalya turist rekor
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