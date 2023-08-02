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02 Ağustos 2023 Çarşamba 13:23:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2023 Çarşamba 13:23:00

ABD merkezli seyahat dergisinden İstanbul Havalimanı'na 2 ödül

Kaynak: AA

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İstanbul Havalimanı, ABD merkezli seyahat dergisi Global Traveler tarafından üst üste ikinci kez "En İyi Aktarma Havalimanı" ve "En İyi Aile Dostu Uluslararası Havalimanı" ödüllerine layık görüldü.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, Global Traveler dergisinin "Leisure Lifestyle Awards" ödül töreninin bu yıl 11'incisi düzenlendi.

Törende, ikinci kez "En İyi Aktarma Havalimanı" seçilen İstanbul Havalimanı, 6. kez düzenlenen "Wherever Awards"ta ise geçen yılın ardından 2023'te de "En İyi Aile Dostu Uluslararası Havalimanı" ödülünü aldı.

Derginin her yıl düzenlediği anket kapsamında okuyucular deneyimleri çerçevesinde seyahatleriyle ilgili hizmetleri, destinasyonları, otelleri, hava yollarını ve gemi yolculuklarını oylarken sonuçlar dünyanın en iyilerini belirliyor.

"DÜNYANIN EN İYİ HAVALİMANI" ÖDÜLÜNE DE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜ

İGA İstanbul Havalimanı, bugüne kadar aldığı pek çok ödülün yanı sıra uluslararası havacılık değerlendirme kuruluşu Skytrax tarafından "60 Milyon Üzeri Yolcu" kategorisinde "Dünyanın En İyi Havalimanı" ve "Dünyanın En Aile Dostu Havalimanı" seçilmişti.

İstanbul Havalimanı aynı zamanda "Güney Avrupa'nın En İyi Havalimanı" ilan edilmişti.

Etiketler : istanbul havalimanı global traveler ödül
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