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21 Ekim 2023 Cumartesi 10:45:00 - Güncelleme:21 Ekim 2023 Cumartesi 10:45:00

60 ülkeden 260 köyün arasından seçildi! En iyi turizm köyü Şirince

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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BM Dünya Turizm Örgütü tarafından En İyi Turizm Köyleri ödülleri verildi. Tarihi ve kültürüyle dikkat çeken İzmir Şirince, ‘Dünyanın En İyi Turizm Köyü' ödülüne layık görüldü.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BM/UNWTO) turizmi kırsal kalkınma, dönüşüm ve toplum refahı için pozitif bir güç haline getirme hedefi ile 2021 yılında "BMDTÖ En İyi Turizm Köyü" girişimini başlattı. Bu çerçevede üye devletler, en fazla 15 bin nüfuslu, tarım, ormancılık, hayvancılık ve balıkçılık gibi geleneksel faaliyetlerin yürütüldüğü en fazla 8 destinasyon ile başvuruda bulunabiliyor.

2023'te BMDTÖ tarafından ilan edilen kriterlere uygun olarak seçilen destinasyonlara ilişkin başvurular Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tamamlandı. 2023 yılı için 60 ülkeden 260'ın üzerindeki köy arasından İzmir Selçuk'taki Şirince Köyü 'En İyi Turizm Köyü' unvanını almaya hak kazandı. Erzincan -Kemaliye ve Antalya-Kale Üçağız köyleri de 'İyileştirme Programı'na katılmaya hak kazandılar.

BURASI ÇOK ÖZEL BİR YER

Şirince'ye verilen ödülünün çok önemli olduğunu vurgulayan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, "Şirince dünyanın en güzel turizm köyü ödülünü aldı, gururluyuz. Şirince'nin tarihi milattan önceye dayanıyor. Kültürüyle, gastronomisiyle, kırsal kalkınmadaki hedefleriyle çok özel bir köy. Ödülü belediye başkanımızla aldık. Buradaki herkes Şirince'yi görmek için özel bir çaba göstereceklerini ifade etti.

Etiketler : şirince turizm köy bm
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