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09 Ağustos 2023 Çarşamba 11:41:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2023 Çarşamba 11:41:00

Zorlu PSM yeni sezonda sevilen oyunlara ev sahipliği yapacak

Kaynak: AA

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Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) 11. sezonunda da sevilen tiyatro oyunlarını izleyiciyle buluşturacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, eylülde "Richard", "Toz", "Saatleri Ayarlama Enstitüsü", "Cırcır Böcekleri, İtler ve Biz", "Kibritin Ucunda", "Kum Zambakları", "Cimri", "1923", "Canavar", Sidikli Kasabası Müzikali", "Kim Bu Ben" ve "Otomatik Portakal" oyunları sahnelenecek.

Okan Bayülgen'in uyarlayıp yönettiği ve Richard'ı canlandırdığı "Richard" oyunu 6 Eylül'de, Zerrin Tekindor'un sahne aldığı "Toz" oyunu 11-12 Eylül'de, Serkan Keskin'in onlarca surete büründüğü "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" ise 17-18 Eylül'de izlenebilecek.

"Cırcır Böcekleri, İtler ve Biz" 18-19 Eylül, "Kibritin Ucunda" 19 Eylül, "Cimri" ve "Kum Zambakları" oyunları 20 Eylül, "1923" müzikali 23-24 Eylül, "Canavar" 24 Eylül, "Sidikli Kasabası Müzikali" 24-25 Eylül, "Kim Bu Ben" 27 Eylül, "Otomatik Portakal" ise 28 Eylül'de seyirci karşısına çıkacak.

Etiketler : Okan Bayülgen Zorlu Performans Sanatları Merkezi PSM
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