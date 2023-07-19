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19 Temmuz 2023 Çarşamba 11:16:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2023 Çarşamba 11:16:00

Zeus Tapınağı, restorasyonla dünya turizmine kazandırılıyor

Kaynak: AA

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Milas ilçesindeki Selimiye Mahallesi sınırları içinde yer alan ve MÖ 2. yüzyılda inşa edilen Euromos Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürdürülürken, Zeus Lepsynos Tapınağı'nın ayağa kaldırılması için çalışma yürütülüyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Euromos Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Abuzer Kızıl, AA muhabirine, kentte yürütülen çalışmalarda kalıntıları gün ışığına çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Euromos Antik Kenti'nde ağırlıklı olarak 12 ay tapınakta çalışmaların devam ettiğini belirten Kızıl, tapınak içinde ve çevresindeki yapıların numaralandırılıp belgelendiğini kaydetti.

TAPINAKTAKİ BETON YIĞINTILARI BERTARAF EDİLDİ

Euromos'un konumu itibarıyla Anadolu'nun en şanslı antik kentleri arasında yer aldığını ifade eden Kızıl, antik kentin Karya'nın önemli kentlerinden biri olduğunu belirtti.

Kızıl, "İnşallah kısa bir sürede bu tapınağın restorasyonunu tamamlayarak hem ülkemiz kültür mirasına hem de dünya kültür mirasına çok önemli bir eser kazandırmış olacağız. Tapınaktaki beton yığıntıları bertaraf ettik." diye konuştu.

Tapınakta yürütülen çalışmalarda blokların büyük çoğunluğunun yerlerine konulduğunu anlatan Kızıl, hepsinin orijinal yerine, antik dönemdeki metot ve yöntemlerle yerleştirildiğini söyledi.

Kızıl, antik kentte Geç Roma Dönemine ait hamamda da çalışma yapıldığını belirterek, "Hamamın bütün mekanlarını ortaya çıkardık. Büyük ölçüde mozaiklerle kaplı olduğunu gördük. İyi korunamamış olsalar da bazılarında geometrik motifler, bazılarında figüratif metotlar var. Mitolojik balık motifleri bulunuyor. Bir havuz söz konusu. Ziyaretçilere bir Roma Hamamının ne şekilde olduğunu gösterecek hem bir koruma projesi hem de bir sergileme projesi yapmayı düşünüyoruz." dedi.

Kentte yürütülen kazı çalışmalarında yeni buluntular elde ettiklerini anlatan Kızıl, özellikle arkaik dönem dediğimiz ilk evreye ait buluntular ele geçirdiklerini dile getirdi.

Kızıl, kentte bulunan Agorayı da antik dönemdeki gibi canlandırmayı düşündüklerini vurgulayarak, "Bununla ilgili bütün restorasyon projesi aşamalarını hazırladık ve kurula sunduk. Kuruldan da geçti, şu an Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına verdik. Orada da en kısa zamanda restorasyon çalışmalarına başlayacağız. Bölgesel ürünlerin haftanın muayyen günlerinde satıldığı, sergilendiği bir mekan olarak işlev vermeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Euromos'un en önemli avantajının turistik merkezlere giden anayolun tam yanında yer alması olduğunu vurgulayan Kızıl, kentin ayağa kalktıkça daha çok görüldüğünü ve ziyaretçilerin ilgisini çektiğini kaydetti.

Etiketler : ZEUS TAPINAĞI EUROMOS TURİSTİK MERKEZİ
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